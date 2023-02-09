Гомельская область и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве. В каких сферах развивают партнёрство?

Ферганская область может стать для белорусского региона воротами в Узбекистан. Есть идея открыть в Гомельской области торговый дом по продаже фруктов, сухофруктов и овощей из Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Привозящий в Беларусь продукцию транспорт на обратном пути мог бы заполняться белорусскими товарами.

Производство сельскохозяйственной техники, деревообработка, химическая промышленность и туризм – сотрудничество по этим направлениям будут развивать Гомельская и Ферганская области. 9 февраля была подписана дорожная карта по реализации соглашения. На март запланировано открытие фирменного магазина продукции деревообработки белорусского региона. При этом часть будет отправлена на реэкспорт в соседние с Узбекистаном страны.