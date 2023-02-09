Гомельская область и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве. В каких сферах развивают партнёрство?
Ферганская область может стать для белорусского региона воротами в Узбекистан. Есть идея открыть в Гомельской области торговый дом по продаже фруктов, сухофруктов и овощей из Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Привозящий в Беларусь продукцию транспорт на обратном пути мог бы заполняться белорусскими товарами.
Производство сельскохозяйственной техники, деревообработка, химическая промышленность и туризм – сотрудничество по этим направлениям будут развивать Гомельская и Ферганская области. 9 февраля была подписана дорожная карта по реализации соглашения. На март запланировано открытие фирменного магазина продукции деревообработки белорусского региона. При этом часть будет отправлена на реэкспорт в соседние с Узбекистаном страны.
Акмал Пулатов, советник областного хокима по вопросам развития местной промышленности:
Мы хотим посетить ваш завод «Гомсельмаш», где производится сельскохозяйственная техника. А в Узбекистане сельское хозяйство является основным направлением. Мы много выращиваем. Поэтому ваша техника нас заинтересовала.
По мнению узбекской стороны, белорусская биржевая площадка может стать ценным информационным ресурсом для компаний из Ферганской области, которые хотели бы поставлять импортозамещающие товары в Беларусь, а также упростит закупку востребованной в Узбекистане белорусской продукции.
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