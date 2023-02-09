Прямой эфир

Гомельская область и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве. В каких сферах развивают партнёрство?

09 февраля 2023 16:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ферганская область может стать для белорусского региона воротами в Узбекистан. Есть идея открыть в Гомельской области торговый дом по продаже фруктов, сухофруктов и овощей из Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Привозящий в Беларусь продукцию транспорт на обратном пути мог бы заполняться белорусскими товарами.

Гомельская область и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве. В каких сферах развивают партнёрство?-1

Производство сельскохозяйственной техники, деревообработка, химическая промышленность и туризм – сотрудничество по этим направлениям будут развивать Гомельская и Ферганская области. 9 февраля была подписана дорожная карта по реализации соглашения. На март запланировано открытие фирменного магазина продукции деревообработки белорусского региона. При этом часть будет отправлена на реэкспорт в соседние с Узбекистаном страны.

Гомельская область и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве. В каких сферах развивают партнёрство?-4

Акмал Пулатов, советник областного хокима по вопросам развития местной промышленности:
Мы хотим посетить ваш завод «Гомсельмаш», где производится сельскохозяйственная техника. А в Узбекистане сельское хозяйство является основным направлением. Мы много выращиваем. Поэтому ваша техника нас заинтересовала.

Гомельская область и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве. В каких сферах развивают партнёрство?-7

По мнению узбекской стороны, белорусская биржевая площадка может стать ценным информационным ресурсом для компаний из Ферганской области, которые хотели бы поставлять импортозамещающие товары в Беларусь, а также упростит закупку востребованной в Узбекистане белорусской продукции.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

В Беларуси растет число коммерческих организаций – деловая активность увеличилась на 11% в 2023-м

На 15% выросли прямые иностранные инвестиции в экономику Беларуси в 2022-м

БелАЗ оснащает российские горнодобывающие компании самосвалами

# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На 15% выросли прямые иностранные инвестиции в экономику Беларуси в 2022-м
09 февраля 2023 15:58

На 15% выросли прямые иностранные инвестиции в экономику Беларуси в 2022-м

В Беларуси растёт число коммерческих организаций – деловая активность увеличилась на 11% в 2023-м
09 февраля 2023 15:57

В Беларуси растёт число коммерческих организаций – деловая активность увеличилась на 11% в 2023-м

БелАЗ оснащает российские горнодобывающие компании самосвалами
09 февраля 2023 15:55

БелАЗ оснащает российские горнодобывающие компании самосвалами