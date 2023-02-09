На 15% выросли прямые иностранные инвестиции в экономику Беларуси в 2022-м

Новости Беларуси. 1,5 миллиарда долларов вложили иностранные инвесторы в реальный сектор экономики Беларуси в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это прямые иностранные инвестиции на чистой основе. И уровень их по итогам 2022 года вырос на 15 % по сравнению с предыдущим годом.

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе – это один из качественных показателей развития Беларуси. Говоря простым языком, такие инвестиции остаются в экономике и не вывозятся. Проекты, в реализацию которых вкладываются инвесторы, разноплановые: от деревообработки и легкой промышленности до переработки продукции сельского хозяйства и сферы нефтехимии.

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