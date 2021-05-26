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Роман Головченко: «Предлагаем отрезвиться и подумать ещё раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны»

26 мая 2021 18:14
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Новости Беларуси. О переходе красных линий, лишении здравого смысла и новом формате войны – современной гибридной – 26 мая в Овальном зале прошел детальный и очень важный разговор с участием Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко: «Предлагаем отрезвиться и подумать ещё раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны»-1

Юлия Бешанова, корреспондент:
Как только стало понятно, что Беларусь больше не намерена делать вид, что не слышит хор западных «доброжелателей», а ведомства стали отвечать взаимными и симметричными шагами, возмущение усилилось в разы.

Развиваться под международными санкциями действительно нелегко. Крупные предприятия сталкиваются с беспрецедентным давлением, но независимость и возможность самостоятельно принимать решения стоят гораздо дороже.

Роман Головченко: «Предлагаем отрезвиться и подумать ещё раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны»-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
На этот раз мишенью должны стать белорусские предприятия. При этом в расчет не принимается, что в конечном итоге это ударит по нашим людям, о благополучии которых они якобы пекутся. Не принимаются интересы и нужды своих собственных бизнесов, которые покупают наши товары либо поставляют продукцию на наши предприятия. Но мы – суверенное и самостоятельное государство и способны защитить своих граждан и свои предприятия.

Правительством подготовлен по поручению Президента республики комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством. Я не буду раскрывать сейчас весь перечень. Но полагаю, что он будет весьма болезненным для стран, занявших откровенно враждебную позицию, – от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита. Но мы все же рассчитываем на благоразумие тех, кто спешит пройти точку невозврата, и предлагаем отрезвиться и подумать еще раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны, в которой не будет победителей.

Роман Головченко: «Предлагаем отрезвиться и подумать ещё раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны»-7

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# Международная политика # Экономика # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Юлия Бешанова # Фотофакт

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