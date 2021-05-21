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Российская компания будет ремонтировать авиадвигатели в Орше

21 мая 2021 18:33
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Новости Беларуси. Российская компания и Оршанский авиаремонтный завод подписали соглашение и приступили к реализации дорожной карты по организации сервисного центра на базе белорусского предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российская компания будет ремонтировать авиадвигатели в Орше-1

Помимо того, что в ремонте вертолетов будет задействована площадка авиаремонтного завода в Орше, персонал белорусского предприятия также будет участвовать в сопровождении работ. Так российская сторона сможет полностью покрыть потребности Беларуси в среднем ремонте двигателей вертолетов и выстроить эффективную систему сервисного обслуживания двигателей, позволяющую поддерживать летную годность вертолетного парка.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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