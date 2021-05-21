Российская компания будет ремонтировать авиадвигатели в Орше

Новости Беларуси. Российская компания и Оршанский авиаремонтный завод подписали соглашение и приступили к реализации дорожной карты по организации сервисного центра на базе белорусского предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо того, что в ремонте вертолетов будет задействована площадка авиаремонтного завода в Орше, персонал белорусского предприятия также будет участвовать в сопровождении работ. Так российская сторона сможет полностью покрыть потребности Беларуси в среднем ремонте двигателей вертолетов и выстроить эффективную систему сервисного обслуживания двигателей, позволяющую поддерживать летную годность вертолетного парка.