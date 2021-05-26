Новости экономики за 26.05.2021

Новости Беларуси. Какая продукция лидирует в структуре белорусского экспорта в Китай, что представили на выставке в Уфе отечественные нефтепереработчики и как засуха на Тайване влияет на мировые цены на электронику? С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ Наталья Надольская. БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИЛА СЕЛЬХОЗПОСТАВКИ В КИТАЙ Экспорт сельхозпродукции на китайский рынок за три месяца с начала 2021 года вырос на 88 %. Белорусские продукты продавались еще в 87 государств мира.

На первом месте в структуре белорусского экспорта в Китай традиционно находятся калийные удобрения, далее идет продукция концерна «Белнефтехим», на третьем – изделия из камня и интегральные схемы. Также в Поднебесную Беларусь поставляет лен, лесоматериалы, кожу, шерсть и продовольственные товары. Сейчас китайский рынок открыт для белорусского молока, говядины и мяса птицы. Новинки и передовые разработки. Продукцию семи белорусских предприятий представили на нефтехимической выставке в Уфе ЗАСУХА НА ТАЙВАНЕ ГРОЗИТ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ ВЗВИНТИТЬ МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОНИКУ Засуха на Тайване грозит еще сильнее взвинтить мировые цены на электронику. Глобальное потепление в стране обернулось нехваткой электроэнергии и водных ресурсов, что отражается на деятельности тайваньских производителей микросхем.