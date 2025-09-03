Беларусь и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до миллиарда долларов. Об этом 3 сентября говорили сенаторы двух стран на первом заседании межпарламентского совета в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Северная столица принимает Белорусско-Узбекский женский бизнес-форум.

Наши страны открыты к сотрудничеству. Еще в 2024 году Президенты Беларуси и Узбекистана подписали масштабную дорожную карту. Перечень стратегических задач включает в себя более 80 позиций. Одна из целей – значительный рост товарооборота. В первом полугодии приросли уже на 18 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Но планка – выше. Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Большой потенциал сегодня в Беларуси и большой потенциал сегодня в Узбекистане. Надо сблизить интересы определенных организаций, регионов, которые не вошли в эту дорожную карту, расширить масштабы влияния.

Гулнора Маруфова, заместитель председателя Комиссии Сената Олий Мажлиса Узбекистана по содействию усилению деятельности представительных органов государственной власти:

Наши отношения вышли на стратегический уровень. Об этом говорят и встречи наших двух президентов. И надо отметить, что эти встречи дают и нам большой бонус, потенциал, что мы тоже развиваем наши парламентские взаимоотношения. Между двумя нашими народами тоже сложились дружественные отношения. Мы очень уважаем, ценим трудолюбивый, дружественный белорусский народ.