Беларусь и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до миллиарда долларов
Беларусь и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до миллиарда долларов. Об этом 3 сентября говорили сенаторы двух стран на первом заседании межпарламентского совета в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Северная столица принимает Белорусско-Узбекский женский бизнес-форум.
Наши страны открыты к сотрудничеству. Еще в 2024 году Президенты Беларуси и Узбекистана подписали масштабную дорожную карту. Перечень стратегических задач включает в себя более 80 позиций. Одна из целей – значительный рост товарооборота. В первом полугодии приросли уже на 18 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Но планка – выше.
Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
Большой потенциал сегодня в Беларуси и большой потенциал сегодня в Узбекистане. Надо сблизить интересы определенных организаций, регионов, которые не вошли в эту дорожную карту, расширить масштабы влияния.
Гулнора Маруфова, заместитель председателя Комиссии Сената Олий Мажлиса Узбекистана по содействию усилению деятельности представительных органов государственной власти:
Наши отношения вышли на стратегический уровень. Об этом говорят и встречи наших двух президентов. И надо отметить, что эти встречи дают и нам большой бонус, потенциал, что мы тоже развиваем наши парламентские взаимоотношения. Между двумя нашими народами тоже сложились дружественные отношения. Мы очень уважаем, ценим трудолюбивый, дружественный белорусский народ.
У концертного зала «Витебск» сегодня развернула свою работу выставка достижений народного хозяйства регионов Беларуси и Узбекистана. Здесь гости могут познакомиться с последними разработками в сфере медицины, промышленности, образовании и культуре, а также национальной кухней и одеждой двух стран.
Международный диалог сегодня продолжится на пленарном заседании. Отметим, в ходе первого такого мероприятия было подписано 15 контрактов на 29 миллионов долларов. На втором форуме заключено 18 контрактов на 44 миллиона долларов. Ожидается, что в 2025 году суммарный размер предстоящих договоренностей превысит уровень прошлых лет.