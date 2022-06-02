Прямой эфир

Новости экономики за 02.06.2022

02 июня 2022 15:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Негативное влияние санкций в основном выразилось в увеличении сроков доставки и стоимости транспортно-логистических услуг. Тем не менее большинство компаний, занимающихся внешней торговлей, уже адаптировались к новым условиям, а для некоторых возникшие сложности стали стимулом для повышения эффективности своей деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О перспективах работы логистических операторов расскажет наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

ЕАБР: БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ АДАПТИРУЮТСЯ К НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ К 2024 ГОДУ

Новости экономики за 02.06.2022-1

Евразийский банк развития выпустил макроэкономический прогноз на ближайшие два года для стран-участниц банка. По данным аналитиков, мировая экономика находится в турбулентном состоянии, расшатана и практически не готова к восстановлению. Крупнейшие страны с большой вероятностью уйдут в рецессию в ближайшие полтора года, в том числе из-за высокой инфляции, роста цен на энергоносители, логистических разрывов, низкого потребительского спроса и спада инвестиционной активности. В базовом сценарии своего отчета эксперты отмечают, что Россия и Беларусь адаптируются к новой реальности к 2024 году.

Готовы рассмотреть любые предложения. Эксперты считают, что белорусские товары можно без проблем доставить в страны Азии. Подробнее.

NYT: США ОПАСАЮТСЯ СЕРЬЕЗНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В СЛУЧАЕ КОНФИСКАЦИИ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ

Новости экономики за 02.06.2022-4

В США опасаются серьезных последствий от потенциальной конфискации замороженных активов российского Центробанка. В таком случае будет подорвано доверие со стороны инвесторов и страна потеряет статус надежного инвестиционного партнера. В рядах американских чиновников, по информации издания New York Times, считают, что конфискация российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.

Читайте также:

Финляндия перестала закупать газ у России напрямую и теперь покупает тот же газ, но в Эстонии

Два контракта по миллиону долларов. Слуцкий сыр начнут активнее возить в Казахстан

Резиденты стран – участниц ЕАЭС смогут получить кредиты на всей территории Союза

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Готовы рассмотреть любые предложения. Эксперты считают, что белорусские товары можно без проблем доставить в страны Азии
02 июня 2022 15:21

Готовы рассмотреть любые предложения. Эксперты считают, что белорусские товары можно без проблем доставить в страны Азии

Два контракта по миллиону долларов. Слуцкий сыр начнут активнее возить в Казахстан
02 июня 2022 15:17

Два контракта по миллиону долларов. Слуцкий сыр начнут активнее возить в Казахстан

Резиденты стран-участниц ЕАЭС смогут получить кредиты на всей территории Союза
02 июня 2022 15:16

Резиденты стран-участниц ЕАЭС смогут получить кредиты на всей территории Союза