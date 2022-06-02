Новости экономики за 02.06.2022

Негативное влияние санкций в основном выразилось в увеличении сроков доставки и стоимости транспортно-логистических услуг. Тем не менее большинство компаний, занимающихся внешней торговлей, уже адаптировались к новым условиям, а для некоторых возникшие сложности стали стимулом для повышения эффективности своей деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О перспективах работы логистических операторов расскажет наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

ЕАБР: БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ АДАПТИРУЮТСЯ К НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ К 2024 ГОДУ