Прямой эфир

Два контракта по миллиону долларов. Слуцкий сыр начнут активнее возить в Казахстан

02 июня 2022 15:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сыров из Слуцка в Казахстане станет больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши продукты в этой стране знают и любят, а потому готовы платить за их качество.

Два контракта по миллиону долларов. Слуцкий сыр начнут активнее возить в Казахстан-1

До недавнего времени Слуцкий сыродельный имел небольшой опыт работы с казахскими партнерами. Отгружали в основном сухое молоко, и сыры, но работали эпизодически на пике спроса. Сейчас же в портфель контрактов добавилось еще два – каждый на сумму в один миллион долларов.

О других новостях экономики за 2 июня читайте здесь.

# Беларусь-Казахстан # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Резиденты стран-участниц ЕАЭС смогут получить кредиты на всей территории Союза
02 июня 2022 15:16

Резиденты стран-участниц ЕАЭС смогут получить кредиты на всей территории Союза

Новости экономики за 01.06.2022
01 июня 2022 20:48

Новости экономики за 01.06.2022

Казахстан снял запрет на перецепку для фур из Беларуси и России
01 июня 2022 20:37

Казахстан снял запрет на перецепку для фур из Беларуси и России