Два контракта по миллиону долларов. Слуцкий сыр начнут активнее возить в Казахстан

Сыров из Слуцка в Казахстане станет больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши продукты в этой стране знают и любят, а потому готовы платить за их качество.

До недавнего времени Слуцкий сыродельный имел небольшой опыт работы с казахскими партнерами. Отгружали в основном сухое молоко, и сыры, но работали эпизодически на пике спроса. Сейчас же в портфель контрактов добавилось еще два – каждый на сумму в один миллион долларов.