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«Речь в частности сегодня шла о древесных пеллетах». Что не так с производством фанеры на одном из заводов Бобруйска?

09 ноября 2021 22:07
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Новости Беларуси. Бобруйское деревообрабатывающее предприятие «ФанДОК» увеличит производство мебели в три раза, больше станет выпускать высококачественной фанеры. Стратегию развития завода 9 ноября обсудили специалисты во главе с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Если раньше фанеру варили, смотрели на часы, то теперь у нас все делает оборудование» – читать здесь.

Неэффективно сегодня работает производство древесно-стружечных плит. Цена не покрывает прямые затраты на производство.

«Речь в частности сегодня шла о древесных пеллетах». Что не так с производством фанеры на одном из заводов Бобруйска?-1

Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:
Приняли решение подумать, как часть оборудования, которое задействовано в производстве ДСП-плиты, возможно с относительно небольшими инвестициями задействовать при производстве иной продукции. Речь в частности сегодня шла о древесных пеллетах.

«Речь в частности сегодня шла о древесных пеллетах». Что не так с производством фанеры на одном из заводов Бобруйска?-4

Проблемы деревообрабатывающей отрасли не так давно затронул и Президент во время рабочей поездки на Добрушскую бумажную фабрику. Более чем актуальным остается вот какой вопрос: очень много нашей лиственной древесины не перерабатывается. Это связано с производственными мощностями площадок, инвесторами и, собственно, их же вложениями в дело. Резонный вопрос Президента – что делать дальше? Проблема сама собой не решится. Правительству поручено найти ответ.

Лукашенко: «Цены приличные на этот мусор, который мы превратили в топливо и продали» – читайте здесь.

«Речь в частности сегодня шла о древесных пеллетах». Что не так с производством фанеры на одном из заводов Бобруйска?-7

9 ноября на примере могилевского региона руководители и специалисты разбирали, как подойти к этому вопросу комплексно. У области есть потенциал, чтобы стать одной из площадок по производству беленой термомеханической массы. Это позволит получать материал для дальнейшей бумажной промышленности и вовлечь в оборот осиновое сырье.

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Михаил Касько # Юрий Назаров # Юлия Мычка # Фотофакт

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