«Речь в частности сегодня шла о древесных пеллетах». Что не так с производством фанеры на одном из заводов Бобруйска?
Новости Беларуси. Бобруйское деревообрабатывающее предприятие «ФанДОК» увеличит производство мебели в три раза, больше станет выпускать высококачественной фанеры. Стратегию развития завода 9 ноября обсудили специалисты во главе с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Если раньше фанеру варили, смотрели на часы, то теперь у нас все делает оборудование» – читать здесь.
Неэффективно сегодня работает производство древесно-стружечных плит. Цена не покрывает прямые затраты на производство.
Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:
Приняли решение подумать, как часть оборудования, которое задействовано в производстве ДСП-плиты, возможно с относительно небольшими инвестициями задействовать при производстве иной продукции. Речь в частности сегодня шла о древесных пеллетах.
Проблемы деревообрабатывающей отрасли не так давно затронул и Президент во время рабочей поездки на Добрушскую бумажную фабрику. Более чем актуальным остается вот какой вопрос: очень много нашей лиственной древесины не перерабатывается. Это связано с производственными мощностями площадок, инвесторами и, собственно, их же вложениями в дело. Резонный вопрос Президента – что делать дальше? Проблема сама собой не решится. Правительству поручено найти ответ.
Лукашенко: «Цены приличные на этот мусор, который мы превратили в топливо и продали» – читайте здесь.
9 ноября на примере могилевского региона руководители и специалисты разбирали, как подойти к этому вопросу комплексно. У области есть потенциал, чтобы стать одной из площадок по производству беленой термомеханической массы. Это позволит получать материал для дальнейшей бумажной промышленности и вовлечь в оборот осиновое сырье.