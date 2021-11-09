«Речь в частности сегодня шла о древесных пеллетах». Что не так с производством фанеры на одном из заводов Бобруйска?

Новости Беларуси. Бобруйское деревообрабатывающее предприятие «ФанДОК» увеличит производство мебели в три раза, больше станет выпускать высококачественной фанеры. Стратегию развития завода 9 ноября обсудили специалисты во главе с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Если раньше фанеру варили, смотрели на часы, то теперь у нас все делает оборудование» – читать здесь.

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