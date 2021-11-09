Российская Федерация только 4%. Где белорусская мебель пользуется наибольшим спросом?

Новости Беларуси. Бобруйское деревообрабатывающее предприятие «ФанДОК» увеличит производство мебели в три раза, больше станет выпускать высококачественной фанеры. Стратегию развития завода 9 ноября обсудили специалисты во главе с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам начальника цеха, мебель сегодня продается с рентабельностью 18 %. Хороший показатель нужно наращивать. Для увеличения мощности есть все необходимое. Уже в ближайшее время здесь создадут новые рабочие места. Проблем с кадрами нет. Исторически так сложилось, что Бобруйск всегда славился отменными мебельщиками. Профильный колледж через дорогу. С учетом принятых решений мебельная фабрика в течение полугода должна перейти на круглосуточный режим работы. Это позволит производить в три раза больше. А значит, и больше зарабатывать. А ведь почти все, что делают бобруйские мастера, идет на экспорт.