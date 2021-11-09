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Российская Федерация только 4%. Где белорусская мебель пользуется наибольшим спросом?

09 ноября 2021 20:59
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Новости Беларуси. Бобруйское деревообрабатывающее предприятие «ФанДОК» увеличит производство мебели в три раза, больше станет выпускать высококачественной фанеры. Стратегию развития завода 9 ноября обсудили специалисты во главе с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По словам начальника цеха, мебель сегодня продается с рентабельностью 18 %. Хороший показатель нужно наращивать. Для увеличения мощности есть все необходимое. Уже в ближайшее время здесь создадут новые рабочие места. Проблем с кадрами нет. Исторически так сложилось, что Бобруйск всегда славился отменными мебельщиками. Профильный колледж через дорогу. С учетом принятых решений мебельная фабрика в течение полугода должна перейти на круглосуточный режим работы. Это позволит производить в три раза больше. А значит, и больше зарабатывать. А ведь почти все, что делают бобруйские мастера, идет на экспорт.  

Российская Федерация только 4%. Где белорусская мебель пользуется наибольшим спросом?-1

Андрей Партянков, генеральный директор предприятия «ФанДОК»:  
Мебель 95 % уезжает на экспорт, это страны Евросоюза в первую очередь. Что касается в целом отгрузки, то в районе 85 % выпускаемой нами продукции экспортируется. Основные покупатели – это Евросоюз и Соединенные Штаты, Российская Федерация порядка только 4 %.  

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Андрей Партянков # Юлия Мычка # Юрий Назаров # Фотофакт

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