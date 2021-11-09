Сотрудница фанерного завода: «Если раньше фанеру варили, смотрели на часы, то теперь у нас всё делает оборудование»

Новости Беларуси. Бобруйское деревообрабатывающее предприятие «ФанДОК» увеличит производство мебели в три раза, больше станет выпускать высококачественной фанеры. Стратегию развития завода 9 ноября обсудили специалисты во главе с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Российская Федерация только 4%». Где белорусская мебель пользуется наибольшим спросом – читать здесь.

Перемены коснутся и производства фанеры. Предприятие всегда славилось высоким качеством этой продукции. Шесть лет назад здесь построили новый фанерный завод, с помощью которого удалось в три раза снизить трудоемкость и в два раза увеличить объемы производства. Время, когда прессовать фанеру нужно было с секундомером в руках, хорошо помнит Светлана Борковская.

Светлана Борковская, работник фанерного завода предприятия «ФанДОК»:

Если раньше фанеру варили, смотрели на часы, то теперь у нас все делает оборудование компьютерное. У нас и качество намного лучше стало.

Чтобы увеличить объемы производства фанеры, необходимо установить дополнительное сушильное оборудование. На протяжении многих лет его отсутствие сдерживало рост производства. Таким перспективам здесь рады, ведь любое техническое перевооружение придает заводчанам уверенности в завтрашнем дне.