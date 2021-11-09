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Сотрудница фанерного завода: «Если раньше фанеру варили, смотрели на часы, то теперь у нас всё делает оборудование»

09 ноября 2021 21:43
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Новости Беларуси. Бобруйское деревообрабатывающее предприятие «ФанДОК» увеличит производство мебели в три раза, больше станет выпускать высококачественной фанеры. Стратегию развития завода 9 ноября обсудили специалисты во главе с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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Сотрудница фанерного завода: «Если раньше фанеру варили, смотрели на часы, то теперь у нас всё делает оборудование»-1

Перемены коснутся и производства фанеры. Предприятие всегда славилось высоким качеством этой продукции. Шесть лет назад здесь построили новый фанерный завод, с помощью которого удалось в три раза снизить трудоемкость и в два раза увеличить объемы производства. Время, когда прессовать фанеру нужно было с секундомером в руках, хорошо помнит Светлана Борковская.  

Сотрудница фанерного завода: «Если раньше фанеру варили, смотрели на часы, то теперь у нас всё делает оборудование»-4

Светлана Борковская, работник фанерного завода предприятия «ФанДОК»:  
Если раньше фанеру варили, смотрели на часы, то теперь у нас все делает оборудование компьютерное. У нас и качество намного лучше стало.  

Сотрудница фанерного завода: «Если раньше фанеру варили, смотрели на часы, то теперь у нас всё делает оборудование»-7

Чтобы увеличить объемы производства фанеры, необходимо установить дополнительное сушильное оборудование. На протяжении многих лет его отсутствие сдерживало рост производства. Таким перспективам здесь рады, ведь любое техническое перевооружение придает заводчанам уверенности в завтрашнем дне.  

Сотрудница фанерного завода: «Если раньше фанеру варили, смотрели на часы, то теперь у нас всё делает оборудование»-10

Инна Лагуна, работник фанерного завода предприятия «ФанДОК»:  
Перед моими глазами прошла практически модернизация всего предприятия. В фойе есть фотографии старого фанерного завода и нового. Это очень большая разница. Мы уверены в завтрашнем дне, у нас все будет хорошо.  

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # общество # Юрий Назаров # Светлана Борковская # Инна Лагуна # Юлия Мычка # Фотофакт

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