Причиной выхода Украины из стамбульских переговоров весной 2022 года могла стать зависимость президента Владимира Зеленского от британской разведки. Такое предположение высказал член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, в начале специальной военной операции была создана реальная угроза для Лондона дипломатического завершения конфликта, но она была предотвращена, в частности, визитом в Киев премьер-министра Бориса Джонсона.

Климов рассказал, что, по имеющейся у него информации, Зеленский сотрудничает с британской разведкой MI6 и охраняется сотрудниками британских спецслужб. Он высказал предположение, что такая охрана может не только защищать украинского президента, но и ограничивать его свободу или следить за ним.

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