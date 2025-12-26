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В МИД РФ заявили, что в переговорах по Украине есть медленное продвижение

26 декабря 2025 09:49
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В МИД РФ заявили, что в переговорах по Украине есть медленное продвижение-0

Медленно, но верно продвигаются вперед переговоры между РФ и США по украинскому вопросу. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 декабря. Об этом пишет ТАСС.

В то же время она констатировала злонамернные стремления ряда стран, в первую очередь западноевропейских, сорвать достигнутые дипломатические договоренности.

В диалоге с Вашингтоном Москва обращается к американской стороне с призывами активно противодействовать этой деструктивной линии. По словам Захаровой, Россия уверена, что готова продолжать работу в рамках, заданных на высшем уровне в Анкоридже.

Фото: pixabay

# Международная политика

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