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«Спрос увеличивается, цены идут вверх». Субботин рассказал, сколько денег заработали белорусы на экспорте продуктов

09 ноября 2021 19:17
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Новости Беларуси. Беларусь увеличивает экспорт продовольствия. Это сегодня, 9 ноября, подчеркнул заместитель премьер-министра Александр Субботин на открытии международной специализированной выставки-ярмарки «Продэкспо-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Спрос увеличивается, цены идут вверх». Субботин рассказал, сколько денег заработали белорусы на экспорте продуктов-1

Коммерческие контракты заключены с десятками государств. Поставки идут в том числе в страны Европейского союза и Африки. Особенно пользуется спросом белорусская молочка и мясо. По итогам 2021 года на экспорте продуктов страна рассчитывает заработать около 6 миллиардов долларов.  

«Спрос увеличивается, цены идут вверх». Субботин рассказал, сколько денег заработали белорусы на экспорте продуктов-4

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Себя мы можем обеспечить себя продовольствием на 100%, более того, все излишки стараемся максимально продать за рубеж нашим коллегам, нашим партнерам, нашим друзьям. Вы знаете, на фоне таких вот турбулентностей мировых продовольствие медленно, но уверенно пользуется спросом, спрос увеличивается, цены идут вверх. И в доказательство того, что мы не спим в этот момент, мы в этом году уже за 9 месяцев сделали экспорт к успешному прошлому году 112,6%. То есть мы уже продали (я буду такие укрупненные цифры называть) на 4,7 миллиарда долларов, уже экспорт есть. И это достаточно показательно, потому что сальдо увеличивается, на 40% положительного сальдо у нас больше.  

# Экспорт # Экономика # Александр Субботин # Иван Крупко # Фотофакт

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