«Спрос увеличивается, цены идут вверх». Субботин рассказал, сколько денег заработали белорусы на экспорте продуктов

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:

Себя мы можем обеспечить себя продовольствием на 100%, более того, все излишки стараемся максимально продать за рубеж нашим коллегам, нашим партнерам, нашим друзьям. Вы знаете, на фоне таких вот турбулентностей мировых продовольствие медленно, но уверенно пользуется спросом, спрос увеличивается, цены идут вверх. И в доказательство того, что мы не спим в этот момент, мы в этом году уже за 9 месяцев сделали экспорт к успешному прошлому году 112,6%. То есть мы уже продали (я буду такие укрупненные цифры называть) на 4,7 миллиарда долларов, уже экспорт есть. И это достаточно показательно, потому что сальдо увеличивается, на 40% положительного сальдо у нас больше.