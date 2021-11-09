БУТБ обеспечит цифровую инфраструктуру для торговли сельхозпродукцией между Беларусью и Россией

Юрий Золотарев, торговый представитель России в Беларуси:

Белорусская товарная биржа – не зря, в том числе характеризуется как универсальная, и она предоставляет возможности как организаций поставок на белорусский рынок, так и выступая в качестве транзитного сегмента. Обеспечивает поставки российской продукции, естественно, и в страны Европейского союза, и в Южную Америку, и на Африканский континент. Это очень хороший инструмент для организации экспортно-импортных операций как для россиян, так и для белорусской стороны, так и тех стран, которые также являются, будем говорить, резидентами товарной биржи. Поэтому мы будем однозначно продолжать эту работу, и естественно одним из сегментов товарной универсальной биржи является торговля продукцией агропромышленного комплекса.