БУТБ обеспечит цифровую инфраструктуру для торговли сельхозпродукцией между Беларусью и Россией

Новости Беларуси. Белорусская универсальная товарная биржа обеспечит безбарьерную торговлю продукцией сельского хозяйства между Беларусью и регионами России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусская универсальная товарная биржа обеспечит безбарьерную торговлю продукцией сельского хозяйства между Беларусью и регионами России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возможности использования электронных площадок биржи 9 ноября обсудили в Минске. Белорусская сторона готова предоставить российским компаниям мощную цифровую инфраструктуру, эффективную систему контроля исполнения сделок, а также сеть брокерских организаций во многих странах мира. Партнеры отметили значительный потенциал биржевой торговли в качестве дополнительного канала сбыта и закупок всей гаммы сельскохозяйственных товаров.
Александр Осмоловский, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи:
Биржевая площадка становится все более популярной и среди белорусских сельхозпроизводителей, и среди российских компаний, которые хотят поставлять сельхозпродукцию на белорусский рынок. Поэтому сегодняшний семинар – отдельное продолжение нашей работы по популяризации нашей площадки, по продвижению наших товаров.
Юрий Золотарев, торговый представитель России в Беларуси:
Белорусская товарная биржа – не зря, в том числе характеризуется как универсальная, и она предоставляет возможности как организаций поставок на белорусский рынок, так и выступая в качестве транзитного сегмента. Обеспечивает поставки российской продукции, естественно, и в страны Европейского союза, и в Южную Америку, и на Африканский континент. Это очень хороший инструмент для организации экспортно-импортных операций как для россиян, так и для белорусской стороны, так и тех стран, которые также являются, будем говорить, резидентами товарной биржи. Поэтому мы будем однозначно продолжать эту работу, и естественно одним из сегментов товарной универсальной биржи является торговля продукцией агропромышленного комплекса.
Главная функция биржи – содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. Россия лидирует по объемам биржевого товарооборота с Беларусью. С 2021 года этот показатель вырос в полтора раза и достиг 375 миллионов долларов.