Реализовали продукты питания в 101 страну. Выставка «Белагро» стала главной площадкой для деловых переговоров

Новости Беларуси. Каждый год «Белагро» – главная площадка для деловых переговоров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На этот раз – 360 компаний из 14 государств. Тот случай, когда новые контакты равно новые контракты. Пришёл, увидел, подписал. На это и есть главный расчёт организаторов форума.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: Глава государства поставил простые задачи: накормить страну, обеспечить внутренний рынок продовольствием, стабилизировать работу агропромышленного комплекса и госпредприятий. Это благодаря достижениям науки, внедрению новых сельскохозяйственных машин, чтобы выйти на эффективную работу. В 2010 году эта задача фактически была решена. В стране объем продуктов питания увеличился в 3,5 раза.

Мы внедрили достижения науки, прошла модернизация растениеводческой отрасли, с 2009 года началась модернизация животноводства, строительство новых ферм, комплексов. Это дало свой серьезный импульс. Производство увеличилось в 2,2 раза. С этого момента страна начала становиться с аграрного сектора в экспортоориентированный.

Как я говорил, в 2019 году экспорт увеличился в 12 раз. Страна реализовала продуктов питания в 101 страну на сумму 5,5 миллиардов долларов. Сейчас по результатам года мы ожидаем 5,9. Это прирост – 200-300 миллионов к уровню прошлого года.

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