Реализовали продукты питания в 101 страну. Выставка «Белагро» стала главной площадкой для деловых переговоров
Новости Беларуси. Каждый год «Белагро» – главная площадка для деловых переговоров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На этот раз – 360 компаний из 14 государств. Тот случай, когда новые контакты равно новые контракты. Пришёл, увидел, подписал. На это и есть главный расчёт организаторов форума.
Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Глава государства поставил простые задачи: накормить страну, обеспечить внутренний рынок продовольствием, стабилизировать работу агропромышленного комплекса и госпредприятий. Это благодаря достижениям науки, внедрению новых сельскохозяйственных машин, чтобы выйти на эффективную работу. В 2010 году эта задача фактически была решена. В стране объем продуктов питания увеличился в 3,5 раза.
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Мы внедрили достижения науки, прошла модернизация растениеводческой отрасли, с 2009 года началась модернизация животноводства, строительство новых ферм, комплексов. Это дало свой серьезный импульс. Производство увеличилось в 2,2 раза. С этого момента страна начала становиться с аграрного сектора в экспортоориентированный.
Как я говорил, в 2019 году экспорт увеличился в 12 раз. Страна реализовала продуктов питания в 101 страну на сумму 5,5 миллиардов долларов. Сейчас по результатам года мы ожидаем 5,9. Это прирост – 200-300 миллионов к уровню прошлого года.
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Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Национальная безопасность складывается в том числе из продовольствия. Это не только для нашей страны, это для всех очень важно, потому что деньги нельзя кушать. Человек всегда будет есть, всегда хочет есть вкусно, полноценно, поэтому мы стараемся этот сектор закрыть и полностью обеспечить себя необходимым продовольствием. Вроде это получается.