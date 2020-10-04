Дмитрий Мезенцев: «Россия и Беларусь выстраивают углубленную систему отношений»

Новости Беларуси. Аграрный форум в Беларуси традиционно собрал и представителей регионов России. В 2020 году их было рекордное количество – 10, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Приехали делегации из различных субъектов. Прежде всего, из европейской части Северного Кавказа. Понятно, что они приехали заранее, готовили стенды. Безусловно, они адаптировались здесь и прошли все те тесты, которые обязательны в соответствии с рекомендациями санитарной службы Республики Беларусь.

Система тех отношений, которые проявлены и в ушедшую неделю, визит шести губернаторов из разных субъектов (не из одного города, вылетавших из Москвы), и делегаций наших соотечественников – еще один мощнейший показатель того, что Россия и Беларусь выстраивают углубленную систему отношений, подтверждая прежнюю традицию и всматриваясь в день нынешний и день завтрашний.