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Дмитрий Мезенцев: «Россия и Беларусь выстраивают углубленную систему отношений»

04 октября 2020 16:37
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Новости Беларуси. Аграрный форум в Беларуси традиционно собрал и представителей регионов России. В 2020 году их было рекордное количество – 10, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сегодня в фокусе особого внимания именно развитие кооперационных связей с российскими партнёрами.

Дмитрий Мезенцев: «Россия и Беларусь выстраивают углубленную систему отношений»-1

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Приехали делегации из различных субъектов. Прежде всего, из европейской части Северного Кавказа. Понятно, что они приехали заранее, готовили стенды. Безусловно, они адаптировались здесь и прошли все те тесты, которые обязательны в соответствии с рекомендациями санитарной службы Республики Беларусь.

Система тех отношений, которые проявлены и в ушедшую неделю, визит шести губернаторов из разных субъектов (не из одного города, вылетавших из Москвы), и делегаций наших соотечественников – еще один мощнейший показатель того, что Россия и Беларусь выстраивают углубленную систему отношений, подтверждая прежнюю традицию и всматриваясь в день нынешний и день завтрашний.

Реализовали продукты питания в 101 страну. Выставка «Белагро» стала главной площадкой для деловых переговоров (читать далее). 

# Сельское хозяйство # Экономика # Дмитрий Мезенцев # Евгений Поболовец # Фотофакт

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