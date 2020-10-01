Более 360 компаний из 13 стран мира. Как проходит аграрный форум «Белагро-2020» и чем он удивляет?

Новости Беларуси. «Белагро-2020». 30-й аграрный форум продолжает свою работу. Под крышей Футбольного манежа в столице более 360 компаний из 13 стран мира представляют свою продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для международной выставки 1 октября – уже третий рабочий день.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: Сегодня принципиально выработаны предложения дальнейшей работы, впереди большая работа по поставке скота, по работе совместного улучшения оборота – это первые результаты, где намечены точки соприкосновения на дальнейшую работу совместно с Российской Федерацией, с регионами России, я думаю, что результат будет взаимовыгодным для обеих стран.

На «Белагро» представлены также Венгрия и пять областей России. Так, Волгоградская – презентует свою бытовую технику, товары для птицеводства и фермерства. Тесными узами связаны с нашей страной вот уже пять лет: открыли в Беларуси представительство завода.

Кристина Федорович, корреспондент:

Если говорить о продукции с пометкой «Сделано в Беларуси» – как они конкурируют?

Андрей Дяткевич, директор белорусского представительства торгового дома (Волгоград):

Они не конкурируют, это удивительный случай какого-то тандема, взаимодействия. Совместное предприятие, мы друг другу помогаем, изначально было представительство завода, сейчас это уже как совместное предприятие белорусского и российского бизнеса.

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