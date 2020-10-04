Замминистра сельского хозяйства: «Мы занимаем первое место в мире по производству молока на душу населения»
Новости Беларуси. Лучшую корову в Беларуси выбирают уже не первый год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, корреспондент:
Кастинг, дефиле и бурёнкам не чужды. В кулуарах готовят молочных манекенщиц не хуже, чем на фэшн-уиках: непременно педикюр, спа-процедуры и лакшери-уход. Здоровая конкуренция и, конечно, нервы. Между прочим престижный конкурс стал своеобразной визитной карточкой «Белферма».
Неизменный интерес как у зрителей, так и у профессионалов. Благодаря грамотным управленческим решениям 15-летней давности сейчас Беларусь стабильно в мировых топах по производству и продаже молока, как в общих объёмах, так и в разрезе на душу населения.
В компании профильного замминистра и победительницы рассуждаем о достижениях и перспективах.
Евгений Поболовец, корреспондент:
В последние годы Беларусь – один из лидеров на мировом рынке как по производству молока, так и продуктов из молока. За счет чего удается держать такой высокий уровень, и какие перспективы вы ставите перед собой, перед отраслью на ближайшие годы?
Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
На сегодня я хочу назвать некоторые цифры. Мы занимаем первое место в мире по такому показателю, как производство молока на душу населения: 786 килограммов на одного человека. Это абсолютно лучший результат в мире. По таким позициям, как масло сливочное, творог, сыр, сухое молоко, сухая молочная сыворотка, мы входим в пятерку лучших экспортеров. Мы уже вышли на такой уровень, 7,5 миллионов тонн молока мы производим в год. Более 60 % мы продаем на экспорт.
Реализовали продукты питания в 101 страну. Выставка «Белагро» стала главной площадкой для деловых переговоров
Продовольственная задача в стране решена уже давным-давно. Сейчас наша задача – выходить на новые рынки, продавать нашу продукцию. Что касается стратегии, она достаточно амбициозная. Она всегда была амбициозной в сельском хозяйстве. На ближайшую пятилетку нам надо добавить более 2 миллионов тонн молока. Это на самом деле очень серьезный, кропотливый труд каждого сельхозника, каждого руководителя сельскохозяйственного предприятия. Поэтому ставим задачу на следующую пятилетку.
Евгений Поболовец:
По другим темам: как встречаете этот юбилейный 30-й год в «Белагро»?
Игорь Брыло:
По всем позициям, по производству мяса свиньи, крупнорогатого скота, птицы, по яйцу мы однозначно прибавим к уровню 2019 года – от 3 до 7 % в зависимости от вида производства. Экспорт мы однозначно перевыполним, у нас будут достаточно хорошие цифры, будем подходить к 6 миллиардам долларов. Этот год мы расширились уже до 101 страны. Экспорт нашей продукции находится на прилавках. Неплохо работали.
Евгений Поболовец:
Мы походили, посмотрели и уже увидели: рыбхозяйство занимается разведением белуги. В ближайшее время, наверное, впервые появится на прилавках. Впервые для Беларуси.
Занимаемся разведением своей породы лошадей, своей породы коров. Чем еще будем удивлять белорусов в ближайшие годы, на какие моменты делается ставка, нетрадиционная для белорусского сельского хозяйства?
Игорь Брыло:
Конечно, надо признать, что производство молока и мяса у нас в целом достигло серьезных промышленных основ. Это базовые показатели нашей страны. Это наше лицо. Понятно, что надо смотреть на другие отрасли, которые, скажем так, менее занимают какую-то позицию в экономике АПК. Тем не менее, они есть. Взять даже лучшую лошадь, которую мы смотрели. Около 2 тысяч племенных лошадей в стране. Лошадь постепенно приобретает интересный вид. В каком плане? Конный вид спорта, конные прогулки, агроэкотуризм.
Дмитрий Мезенцев: «Россия и Беларусь выстраивают углубленную систему отношений»
Другое направление – рыбы. Конечно, мы постепенно хотим уйти от традиционных видов рыб, оставить, конечно, их в основе, но сделать некий упор на развитие ценных видов. Конечно, это новые виды, есть новые технологии, делаем новые шаги. У нас уже хорошо растет осетр, появился первый малек веслоноса. Это тоже очень интересная тематика.
Что касается других направлений, то мы очень активно начали заниматься и предлагать на хорошем государственном уровне определенную программу по развитию овцеводства, козоводства в стране. Я думаю, что фермерам нашим, небольшим хозяйствам, не крупнотоварным надо заняться этой отраслью. Она очень интересная. Вы же видите, на выставке у нас представлены прекрасные породы овец: мериноландшаф, иль-де-франс, суффол, прекос, которые имеют прекрасные вкусовые качества. Люди потихоньку привыкают к этому.
Агрокомбинат «Дзержинский» начинает строительство индейкофабрики в Копыльском районе. Мы работаем над новыми видами продукции. Утки – это что касается птицеводства. Поэтому стараемся максимально охватывать все вкусовые привилегии людей.