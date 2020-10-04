Замминистра сельского хозяйства: «Мы занимаем первое место в мире по производству молока на душу населения»

Новости Беларуси. Лучшую корову в Беларуси выбирают уже не первый год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, корреспондент:

Кастинг, дефиле и бурёнкам не чужды. В кулуарах готовят молочных манекенщиц не хуже, чем на фэшн-уиках: непременно педикюр, спа-процедуры и лакшери-уход. Здоровая конкуренция и, конечно, нервы. Между прочим престижный конкурс стал своеобразной визитной карточкой «Белферма».

Неизменный интерес как у зрителей, так и у профессионалов. Благодаря грамотным управленческим решениям 15-летней давности сейчас Беларусь стабильно в мировых топах по производству и продаже молока, как в общих объёмах, так и в разрезе на душу населения. В компании профильного замминистра и победительницы рассуждаем о достижениях и перспективах.

Евгений Поболовец, корреспондент:

В последние годы Беларусь – один из лидеров на мировом рынке как по производству молока, так и продуктов из молока. За счет чего удается держать такой высокий уровень, и какие перспективы вы ставите перед собой, перед отраслью на ближайшие годы?

Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

На сегодня я хочу назвать некоторые цифры. Мы занимаем первое место в мире по такому показателю, как производство молока на душу населения: 786 килограммов на одного человека. Это абсолютно лучший результат в мире. По таким позициям, как масло сливочное, творог, сыр, сухое молоко, сухая молочная сыворотка, мы входим в пятерку лучших экспортеров. Мы уже вышли на такой уровень, 7,5 миллионов тонн молока мы производим в год. Более 60 % мы продаем на экспорт. Реализовали продукты питания в 101 страну. Выставка «Белагро» стала главной площадкой для деловых переговоров

Продовольственная задача в стране решена уже давным-давно. Сейчас наша задача – выходить на новые рынки, продавать нашу продукцию. Что касается стратегии, она достаточно амбициозная. Она всегда была амбициозной в сельском хозяйстве. На ближайшую пятилетку нам надо добавить более 2 миллионов тонн молока. Это на самом деле очень серьезный, кропотливый труд каждого сельхозника, каждого руководителя сельскохозяйственного предприятия. Поэтому ставим задачу на следующую пятилетку. Евгений Поболовец:

По другим темам: как встречаете этот юбилейный 30-й год в «Белагро»?

Игорь Брыло:

По всем позициям, по производству мяса свиньи, крупнорогатого скота, птицы, по яйцу мы однозначно прибавим к уровню 2019 года – от 3 до 7 % в зависимости от вида производства. Экспорт мы однозначно перевыполним, у нас будут достаточно хорошие цифры, будем подходить к 6 миллиардам долларов. Этот год мы расширились уже до 101 страны. Экспорт нашей продукции находится на прилавках. Неплохо работали. Евгений Поболовец:

Мы походили, посмотрели и уже увидели: рыбхозяйство занимается разведением белуги. В ближайшее время, наверное, впервые появится на прилавках. Впервые для Беларуси. Занимаемся разведением своей породы лошадей, своей породы коров. Чем еще будем удивлять белорусов в ближайшие годы, на какие моменты делается ставка, нетрадиционная для белорусского сельского хозяйства?

Игорь Брыло:

Конечно, надо признать, что производство молока и мяса у нас в целом достигло серьезных промышленных основ. Это базовые показатели нашей страны. Это наше лицо. Понятно, что надо смотреть на другие отрасли, которые, скажем так, менее занимают какую-то позицию в экономике АПК. Тем не менее, они есть. Взять даже лучшую лошадь, которую мы смотрели. Около 2 тысяч племенных лошадей в стране. Лошадь постепенно приобретает интересный вид. В каком плане? Конный вид спорта, конные прогулки, агроэкотуризм. Дмитрий Мезенцев: «Россия и Беларусь выстраивают углубленную систему отношений»

Другое направление – рыбы. Конечно, мы постепенно хотим уйти от традиционных видов рыб, оставить, конечно, их в основе, но сделать некий упор на развитие ценных видов. Конечно, это новые виды, есть новые технологии, делаем новые шаги. У нас уже хорошо растет осетр, появился первый малек веслоноса. Это тоже очень интересная тематика.