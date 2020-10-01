Его знают за пределами Беларуси. Как выглядит уникальный комбайн из Гомеля?

Новости Беларуси. «Белагро-2020». 30-й аграрный форум продолжает свою работу. Под крышей Футбольного манежа в столице более 360 компаний из 13 стран мира представляют свою продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для международной выставки 1 октября уже третий рабочий день.