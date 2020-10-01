Его знают за пределами Беларуси. Как выглядит уникальный комбайн из Гомеля?
Новости Беларуси. «Белагро-2020». 30-й аграрный форум продолжает свою работу. Под крышей Футбольного манежа в столице более 360 компаний из 13 стран мира представляют свою продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для международной выставки 1 октября уже третий рабочий день.
Всех, кто как-то соприкасается с темой сельского хозяйства, явно интересуют одни и те же вопросы: над чем сегодня работают инженеры-машиностроители, что нового появится на мировой сельскохозяйственной арене, какие ноу-хау, технологии применяют, что сегодня еще лишь на стадии идеи, а уже завтра станет явью или, скорее, прорывом?
За ответами – прямиком на «Белагро».
Кристина Федорович, корреспондент:
Какими новыми разработками можете похвастаться?
Павел Бетанов, руководитель конструкторского подразделения ОАО «Гомсельмаш»:
Традиционно «Гомсельмаш» представляет новинку на каждой выставке «Белагро», эта не исключение. Сегодня мы представляем комбайн FS-450. Это новое поколение всем хорошо известного в нашей стране и за пределами – комбайн KOK-800. Мы глубоко пересмотрели эту машину, конструкцию: от жатки до выгрузки.
Дмитрий Мезенцев: партнерство должно быть ориентировано не только на режим «мы продали – вы купили»
У посетителей глаз заточен профильно. Как, впрочем, и у аграриев. Более 80 % всей сельхозтехники на полях нашей страны – разработки НАН. Все они востребованы не только на рынке Беларуси, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. В списке стран-партнеров – 46 государств. Вот любопытные цифры: сколько сэкономит первый белорусский комплекс по уборке льна? Из первых уст.
Сергей Лойко, заведующий лабораторией РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»:
Фактически комплекс отечественной льноуборочной техники на тот недостающий объем внедрения, который существует в Республике Беларусь, позволяет сэкономить 34 миллиона долларов.