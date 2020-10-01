Что будет с экономикой в 2021 году и как предприятия Беларуси приспосабливаются к условиям мирового карантина?

Новости Беларуси. Как мировые пандемические вызовы сказались на белорусском экспорте и какие возможности открываются нынче для тех, кто желает расширить присутствие на международном рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор об этом с главой Белорусской торгово-промышленной палаты Владимиром Улаховичем.

Игорь Позняк, СТВ:

Часто приходится слышать, что нынешний год – пандемический год, совершенно невероятный год – представляет вам, тем, кто занимается экспортом, выстраиванием логистических цепочек, совершенно новые возможности. Беларусь использовала эти возможности? Мы поставляли в прошлом году продукты питания в 92 страны, в этом году уже 101 страна Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Ну, конечно, год, сегодня, мы можем сказать, необычный. И уже видим, что до окончания года сохранятся те ограничительные меры, которые приняты многими государствами. И вообще, наверное, единицы государств, которые не поддались такому тотальному карантину. Я бы хотел сказать, что эти страны в чем-то и выиграли. Конечно, пострадали логистические цепочки, особенно то, что касается дальних рынков. Но пострадали они не в силу, скажем, того, что разрушились партнерские связи, а в силу этих ограничений. Что касается Беларуси, да, в некоторых отраслях, конечно, есть падение товарооборота – это объективные причины. Но зато есть отрасли, по которым мы получили очень позитивный результат. В частности, продукты питания. Мы поставляли в прошлом году продукты питания в 92 страны, в этом году уже 101 страна. Мы в конце прошлого года говорили о том, что, наверное, можем выйти на 5,5 миллиардов нашего экспорта. Сегодня у нас такие оценки – 5,8, почти шесть миллиардов. Игорь Позняк:

Эта стратегия, которую Беларусь продемонстрировала всему миру, из-за которой, собственно говоря, еще весной на нас вылилась доля критики, вот сейчас наверняка можно и в пример брать. В некоторых странах больше 20 % бизнеса (небольшого, среднего) просто не сможет вернуться к нормальной жизни

Владимир Улахович:

На самом-то деле, если почитать заключение ВОЗ, они отмечают, что тотальный карантин, он не решал проблему. С экономической точки зрения остановка деловой жизни – это очень серьезная ситуация. Мой коллега, президент Европалаты (это ассоциация, которая объединяет все торгово-промышленные палаты европейского континента) – не так давно мы обсуждали эту тему. Его мнение и расчеты состоят в том, что не менее чем 15, а в некоторых странах больше 20 % бизнеса (небольшого, среднего) просто не сможет вернуться к нормальной жизни. Игорь Позняк:

В условиях закрытых границ в этом году в разы выросли масштабы онлайн-торговли, онлайн-услуг. Вот наши белорусские экспортеры, Белорусской торгово-промышленной палаты в частности, научились широко использовать этот инструмент? Онлайн такой примитивный, он не работает – нужен очень продвинутый Владимир Улахович:

Большой запрос сегодня на внедрение этих инструментов понятен. Онлайн такой примитивный, он не работает – нужен очень продвинутый. Технология, которая имеет внутренний функционал очень серьезный. И это большой запрос сегодня у наших предприятий. Конечно, не все смогли воспользоваться этим, но этот запрос сегодня очевиден. Что мы делаем? Во-первых, наши самые крупные экспортеры, они, действительно, пошли на активное внедрение этих инструментов, но многие, конечно, сегодня задумались, что не сделали этого раньше. Что мы делаем вместе? Мы на днях открыли нашу Академию экспорта, как раз сегодня у нас модуль «Использование интернет-ресурсов по продвижению продукции». И еще один модуль будет специально для наших слушателей по технологиям продаж, и там все эти вопросы обсуждаются, это очень востребованная тема. Ну а палата, что мы сделали, – мы открыли так называемые Е-Платформу или интернет B2B-платформу, где предприятия могут свою визитную карточку представить на разных языках. Фактически это интернет-контактная биржа.

Игорь Позняк:

Медики в этом году часто говорят: «Мир прежним уже не будет». В преломлении на экономическую ситуацию, мировая экономика тоже уже прежней не будет? В каком мире мы будем жить завтра, послезавтра? Мировая экономика сократится, есть разные прогнозы – и 5 % сокращения Владимир Улахович:

Сегодня мы видим, что мировая экономика сократится, есть разные прогнозы – и 5 % сокращения. Крупные экономики, такие как США, это, кстати, цифры мирового банка – более 6 % сокращение в Японии. Цифра, которая озвучена была, пять с небольшим процентов сокращения мировой экономики. Но и у нас это, к сожалению, мы тоже можем сократиться. Кстати, прогноз, который озвучивает Всемирный банк в отношении Беларуси, он такой достаточно, по сравнению с другими странами, терпимый, я бы так сказал. На следующий год нам прогнозирует рост больше 1 %. И наш премьер-министр озвучил такой же подход. Это очень реальные цифры. Игорь Позняк:

Это тоже к вопросу о правильно выбранной нами стратегии?

Владимир Улахович:

Несомненно. Беларусь небольшая, но тотально экспортно ориентированная страна, мы очень зависим от конъюнктуры глобального рынка. Но надо представить: у нас 9,5 млн населения – небольшая страна по всем параметрам – и 180 торговых партнеров в мире. Практически мы торгуем со всем миром, и мы очень уязвимы с этой точки зрения. Меры, которые предпринимаются, тоже сыграли свою роль. Игорь Позняк:

В продолжение этого тезиса. Как вам видятся место и роль, может быть, новая роль Беларуси в этой новой мировой экономике? Мы ведь не страна, которая может оказывать влияние, как большие игроки Владимир Улахович:

Наша роль должна выстраиваться из очень простых и прагматических подходов. Это наши национальные интересы. Мы ведь не страна, которая может оказывать влияние, как большие игроки. Мы можем предложить приемлемую модель адаптации к тем вызовам, которые мы видим на глобальном рынке. Это значит, что мы можем выдерживать внешнее давление: и новый протекционизм, и низкую платежеспособность рынков, и жесткую конкурентную борьбу, не очень честную. Можем ответить на это только лишь конкурентоспособной, ликвидной нашей продукцией, безупречностью наших партнерских обязательств, что очень ценится сегодня, и мастерством наших людей, наших менеджеров.

Знаете, в чем уникальность белорусских экспортеров? Нас всегда называли «сборочный цех» долгие годы после распада Советского Союза. Но в том «сборочном цеху» было производство, но не было системы продаж, не было наших менеджеров, которые продвигают продукцию, работают на самых дальних рынках. И вот как раз то, что мы сегодня имеем, у нас выросла целая плеяда людей, которая знает технологию с одной стороны и рынки с другой стороны. Игорь Позняк:

Недавний Форум регионов Беларуси и России – ревизия наших союзных отношений. Сейчас действительно все хорошо в плане выхода на российский рынок, шире – на рынок Евросоюза? Раньше приходилось слышать о тех самых препятствиях, барьерах, ограничениях, как сейчас обстоят дела? Не все так гладко, но хорошо, что есть конструктивный подход и есть взаимопонимание Владимир Улахович:

У нас был совместный формат заседания деловых советов, а это бизнес. С российской стороны это крупнейшая компания, с нашей стороны это флагманы нашего бизнеса: государственные предприятия, негосударственные. И разговор был очень открытый и очень острый, потому что действительно есть барьеры. А вот бизнес, и в Российской Федерации, страдает от тех барьеров, которые возникают. Поэтому не все так гладко, но хорошо, что есть конструктивный подход и есть взаимопонимание. Игорь Позняк:

Всего три месяца остается до нового года, до конца вот этого невероятно сложного года. Ваш прогноз? Сладкие времена и легкая жизнь в командировках закончилась