Разоблачаем фейки. Что сейчас происходит на предприятии «Гродно Азот»?

Новости Беларуси. Что происходит сейчас на предприятии «Гродно Азот»? Интернет оброс слухами, фейками и провокациями, деструктивные силы пытаются раскачать рабочую обстановку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Что происходит сейчас на предприятии «Гродно Азот»? Интернет оброс слухами, фейками и провокациями, деструктивные силы пытаются раскачать рабочую обстановку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но, как в поговорке: собака лает – караван идет. Завод, несмотря ни на что, работает в штатном режиме. А коллектив не собирается играть в чужие игры.
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Репортаж из самого обсуждаемого в последние дни предприятия – у Галины Буро.
Галина Буро, корреспондент:
Восстановим хронологию событий. В понедельник (26 октября) рано утром вот здесь, возле проходной, собрались люди, которые к работникам предприятия не имеют никакого отношения. Знаете, такие профинансированные зазывалы. Они пытались раскачать ситуацию и создать для соцсетей видимость толпы. Руководство на них вызвало милицию. В течение недели таких зазывал приходило все меньше и меньше. А сегодня, как видите, и вовсе их нет. Завод работает в штатном режиме.
От заказного спектакля у стен предприятия устали уже все. Мало того, самим же работникам приходится еще и с фейками бороться. Вот, пожалуйста, видео, которое всколыхнуло соцсети. Заголовок – шок: на «Гродно Азот» остановили одну из печей!
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Вот только при первом же приближении броская картинка оказалась откровенной провокацией. Печь действительно останавливали, но только потому, что в цехе «Циклогексанол-1» идут пусконаладочные работы.
Галина Буро:
Вот так простой технологический нюанс, оказывается, можно преподнести как диверсию. Вот только пользователи соцсетей в комментариях быстро разоблачили фейк. Подтвердило и руководство завода: все технологические процессы в норме. Смены выходят на работу. И важный момент: никакого стачкома на предприятии никогда не было. Мутил воду лишь один из работников. Впрочем, он сейчас скрывается в Польше.
Между тем «Гродно Азот» работает четко, производит продукцию и фактически с колес отгружает ее клиентам. 90 % идет на экспорт, зарубежные партнеры заводу доверяют. И он их не подводит.
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Репутация – залог и средней зарплаты – 1550 рублей по предприятию. Зачем работникам ее терять, ради чего? К тому же, с химическим производством шутить никто не хочет.
Игорь Бобырь, генеральный директор ОАО «Гродно Азот»:
Хочу сказать всем, что вот эти деструктивные каналы, они, наверное, специально на нас, на «Гродно Азот, настроены. Эти люди, которые не понимают вообще в технологии, вообще далеки от химии, не понимают, что такое «Гродно Азот», какие здесь продукты образовываются, получаются и какую они опасность могут принести, не дай бог, в первую очередь для жителей Гродно. Но здесь все под контролем. Все контролируется.
Уже начали отгрузки на внутренний рынок удобрений под весенний сев, чтобы урожай был хорошим. К тому же, завод платит немалую сумму налогов, которые идут на вполне житейские, а порой и жизненно-важные вещи – например, на здравоохранение, которое сегодня борется со второй волной COVID.
Галина Буро:
На «Гродно Азот» вместе с дочерними предприятиями трудятся больше 10 тысяч человек. А кто-то хочет оставить их семьи без средств.