Разоблачаем фейки. Что сейчас происходит на предприятии «Гродно Азот»?

Новости Беларуси. Что происходит сейчас на предприятии «Гродно Азот»? Интернет оброс слухами, фейками и провокациями, деструктивные силы пытаются раскачать рабочую обстановку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но, как в поговорке: собака лает – караван идет. Завод, несмотря ни на что, работает в штатном режиме. А коллектив не собирается играть в чужие игры. Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азаренок Репортаж из самого обсуждаемого в последние дни предприятия – у Галины Буро.

Вот только при первом же приближении броская картинка оказалась откровенной провокацией. Печь действительно останавливали, но только потому, что в цехе «Циклогексанол-1» идут пусконаладочные работы. Галина Буро:

Вот так простой технологический нюанс, оказывается, можно преподнести как диверсию. Вот только пользователи соцсетей в комментариях быстро разоблачили фейк. Подтвердило и руководство завода: все технологические процессы в норме. Смены выходят на работу. И важный момент: никакого стачкома на предприятии никогда не было. Мутил воду лишь один из работников. Впрочем, он сейчас скрывается в Польше.

Между тем «Гродно Азот» работает четко, производит продукцию и фактически с колес отгружает ее клиентам. 90 % идет на экспорт, зарубежные партнеры заводу доверяют. И он их не подводит. Роман Головченко: призыв к остановке предприятия – это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов

Репутация – залог и средней зарплаты – 1550 рублей по предприятию. Зачем работникам ее терять, ради чего? К тому же, с химическим производством шутить никто не хочет.

Игорь Бобырь, генеральный директор ОАО «Гродно Азот»:

Хочу сказать всем, что вот эти деструктивные каналы, они, наверное, специально на нас, на «Гродно Азот, настроены. Эти люди, которые не понимают вообще в технологии, вообще далеки от химии, не понимают, что такое «Гродно Азот», какие здесь продукты образовываются, получаются и какую они опасность могут принести, не дай бог, в первую очередь для жителей Гродно. Но здесь все под контролем. Все контролируется.

Уже начали отгрузки на внутренний рынок удобрений под весенний сев, чтобы урожай был хорошим. К тому же, завод платит немалую сумму налогов, которые идут на вполне житейские, а порой и жизненно-важные вещи – например, на здравоохранение, которое сегодня борется со второй волной COVID.