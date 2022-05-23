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Экспорт белорусской промышленной продукции в Россию за 4 месяца увеличился на 30%

23 мая 2022 15:45
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Экспорт белорусской промышленной продукции в Россию за четыре месяца увеличился на 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше половины техники, которая работает на полях Нижегородской области, произведена в Беларуси – тракторы, комбайны, сеялки и другое оборудование.

Экспорт белорусской промышленной продукции в Россию за 4 месяца увеличился на 30%-1

В свете последних событий стало очевидно, что востребованность этой продукции будет только расти. В рамках двусторонних соглашений планируются поставки техники и запчастей в дилерский центр, который будет создан в Нижнем Новгороде на базе автохолдинга «Агат». Объем инвестиций в проект – около 500 миллионов рублей.

О других новостях экономики за 23 мая читайте здесь.

# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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