Новости экономики за 05.04.2023

Станкостроительная отрасль страны показала рост объемов производства по итогам 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Готовы ли белорусские специалисты восполнить дефицит высокотехнологичного оборудования для российской промышленности? Доступность кредитов для бизнеса будет повышаться. Какой валюте отдают предпочтения заемщики? И о каких новшествах в сфере грузоперевозок на пространстве ЕАЭС необходимо знать профильным компаниям?

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской.

В БЕЛАРУСИ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН КИТАЙСКИЙ АВТОБРЕНД

На белорусском авторынке появится новичок, которого нередко называют «китайским Volkswagen». Речь о марке авто Bestune от китайской государственной автомобилестроительной компании FAW. Ее бренд официально выйдет на белорусский рынок и уже подписал дистрибьюторское соглашение.