Прямой эфир

Новости экономики за 05.04.2023

05 апреля 2023 17:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Станкостроительная отрасль страны показала рост объемов производства по итогам 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Готовы ли белорусские специалисты восполнить дефицит высокотехнологичного оборудования для российской промышленности? Доступность кредитов для бизнеса будет повышаться. Какой валюте отдают предпочтения заемщики? И о каких новшествах в сфере грузоперевозок на пространстве ЕАЭС необходимо знать профильным компаниям?

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской.

В БЕЛАРУСИ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН КИТАЙСКИЙ АВТОБРЕНД

На белорусском авторынке появится новичок, которого нередко называют «китайским Volkswagen». Речь о марке авто Bestune от китайской государственной автомобилестроительной компании FAW. Ее бренд официально выйдет на белорусский рынок и уже подписал дистрибьюторское соглашение.

Новости экономики за 05.04.2023-1

Импорт и дистрибуция продукции уже начались. Первые машины должны появиться в Беларуси уже в апреле. Кроме того, на наш рынок собираются прийти еще ряд новых брендов из Китая, Ирана и КНР.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Белорусы смогут путешествовать в Архангельск как по железной дороге, так и по воздуху. С мая в расписании Национального аэропорта появятся рейсы Архангельск – Минск с пересадкой в Череповце. Между городами начнут курсировать современные лайнеры компании «Северсталь Авиа», борт вмещает 50 пассажиров. В белорусскую столицу самолеты будут летать дважды в неделю, а вот улететь из Минска в Архангельск можно будет лишь по понедельникам.

Новости экономики за 05.04.2023-4

Ранее о запуске поезда Архангельск – Минск – Архангельск заявила Белорусская железная дорога. Состав начнет выполнять рейсы с 22 апреля еженедельно. Продажа билетов уже открыта.

Читайте также:

ЕАЭС вводит навигационные пломбы – вступило в силу соглашение об их применении

Рынок России испытывает дефицит в станках. Для Беларуси это еще одна возможность развивать своё производство

В какой валюте сейчас берут кредиты для бизнеса? Вот что изменилось для белорусов

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В какой валюте сейчас берут кредиты для бизнеса? Вот что изменилось для белорусов
05 апреля 2023 17:04

В какой валюте сейчас берут кредиты для бизнеса? Вот что изменилось для белорусов

Рынок России испытывает дефицит в станках. Для Беларуси это ещё одна возможность развивать своё производство
05 апреля 2023 17:02

Рынок России испытывает дефицит в станках. Для Беларуси это ещё одна возможность развивать своё производство

ЕАЭС вводит навигационные пломбы – вступило в силу соглашение об их применении
05 апреля 2023 17:01

ЕАЭС вводит навигационные пломбы – вступило в силу соглашение об их применении