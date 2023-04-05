Рынок России испытывает дефицит в станках. Для Беларуси это ещё одна возможность развивать своё производство

Рынок России испытывает дефицит в новых станках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для белорусских станкостроителей это дополнительная возможность развивать собственное производство.

О формировании межгосударственного станкостроительного кластера заговорили еще осенью 2022 года. Станкостроение – один из приоритетов единой промышленной политики Беларуси и России. По итогам 2022 года отрасль показала рост объемов – +27 %. Сегодня станкостроители осваивают производство обрабатывающих центров нового типа, выпускают разнообразные металлорежущие станки, автоматические линии, инструмент и технологическую оснастку для станков.