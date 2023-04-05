В какой валюте сейчас берут кредиты для бизнеса? Вот что изменилось для белорусов

Бизнес предпочитает кредитование в белорусских и российских рублях. А вот займы в иностранной валюте демонстрируют обвальное снижение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, с 3 апреля Нацбанк снизил ставку рефинансирования, что прямо повлияло на стоимость кредитов.

То, что доступность кредитов для белорусов будет со временем повышаться, отметил в еженедельном обзоре Евразийский банк развития. Аналитики ЕАБР назвали снижение ставок по займам в нашей стране тенденцией. Таким образом, прогнозы ведущих экспертов и реальное уменьшение годовых процентных ставок служит хорошим стимулом для тех, кто хочет взять сегодня кредит.