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В какой валюте сейчас берут кредиты для бизнеса? Вот что изменилось для белорусов

05 апреля 2023 17:04
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Бизнес предпочитает кредитование в белорусских и российских рублях. А вот займы в иностранной валюте демонстрируют обвальное снижение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, с 3 апреля Нацбанк снизил ставку рефинансирования, что прямо повлияло на стоимость кредитов.

В какой валюте сейчас берут кредиты для бизнеса? Вот что изменилось для белорусов-1

То, что доступность кредитов для белорусов будет со временем повышаться, отметил в еженедельном обзоре Евразийский банк развития. Аналитики ЕАБР назвали снижение ставок по займам в нашей стране тенденцией. Таким образом, прогнозы ведущих экспертов и реальное уменьшение годовых процентных ставок служит хорошим стимулом для тех, кто хочет взять сегодня кредит.

О других новостях экономики за 5 апреля читайте здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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