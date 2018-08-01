Президент требует собрать урожай «до зернышка». Подробности рабочей поездки в Минский район

Новости Беларуси. Собрать всё до последнего зернышка. Президент требует приложить максимум усилий, чтобы урожай в стране был как можно больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Минский район, где ознакомился с ходом уборочной кампании. Погода в этом году значительно повлияла и на график, и на урожайность. И это касается не только нашей страны. Из-за жары недобор зерна во многих государствах Европы. В том числе и в России. Однако, по словам главы государства, особых причин для беспокойства нет. Даже при снижении урожая на полмиллиона, прошлогодний запас с лихвой покроет все нужды. Александр Лукашенко: Развитие своего сельского хозяйства обходится дешевле Беларуси, чем импорт продовольствия

Хлебом единым, вернее его прогнозируемым дефицитом кормят своих зрителей ведущие СМИ континента. Немецкие бюргеры присматривают, где бы дешевле найти фураж для скота, экономические обозреватели в российском эфире вспоминают даже библейские мотивы.

На больших площадях от многих хлебных полей как от Содома – ничего. У мировых экспортеров пшеницы неурожай зерновых. Цены побили трехлетний максимум: за 1 тонну – 210 долларов. Европейские фермеры уже оценивают свои убытки в миллиарды долларов, на четверть не заполнены и российские закрома. У Беларуси на фоне мировой засухи можно сказать светлые перспективы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно, и мы что-то потеряли, но не настолько: нас еще Господь пожалел. Поэтому надо иметь в виду, что мы особо не бросимся где-то закупать хлеба. На рынке они будут. Но, во-первых, будут очень в цене высокие, а во-вторых, понятно, какие мы будем покупать корма по качеству. Поэтому максимум напряжения для того, чтобы собрать до зернышка то, что мы сегодня вырастили, и кукурузу. Александр Лукашенко прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья

Нет причин для беспокойства и из-за урожая. Да, недоберем полмиллиона тонн зерна, но прошлогодний запас в три раза больше. А вот травяных кормов – как никогда. Александр Лукашенко:

Полмиллиона мы не доберем – это точно. Для населения нам достаточно резервов. Смотрите по кормам. Да, где-то мы недоберем полмиллиона тонн зерновых. Но это не значит, что мы будем быков кормить только комбикормами или зерном. Должны быть хорошие травянистые и силос из кукурузы. Но для того, как мы договаривались, должны быть хранилища, траншеи нормальные. Сейчас в каждом хозяйстве держат небольшой отряд, который будет убирать травы или в пленку будете заворачивать, или будете в траншеи сенаж закладывать. Это уже дело хозяйское. Но сейчас в августе нужно максимум сосредоточиться и поработать, чтобы потом не иметь этих последствий.

Вот и получается – вовремя глава государства сподвиг аграриев на строительство сенажных хранилищ. Как говорится, дорога кормовая траншея к столу коровам. Правильно продвинулись в стране и создавая всю свою технику. От плуга до суперкомбайна. Можно сказать, это зерноуборочный «БЕЛАЗ».

Лукашенко зачастую критиковали за любовь к родной земле и АПК. А теперь, агарный опыт Беларуси копируют страны с богатыми недрами. То, что у нас есть, для них – достижение. Если отбросить ментальное уважение белорусов к своему хлебу, то даже прагматичный подход – в нашу пользу. Глава государства продолжит и дальше инспекторскую работу в полях. А дальше - уборка картофеля, свеклы, кукурузы на зерно. Так что в отличие от Европы, ни хлебом единым живёт Беларусь. «Надо поберечь людей»: Александр Лукашенко приказал обратить внимание на работу аграриев во время жары