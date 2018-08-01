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Александр Лукашенко прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья

01 августа 2018 19:46
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Новости Беларуси. О том, что харизматичный политик – основной ньюсмейкер и в чужих информационных полях, стало понятно, когда Александр Лукашенко не появлялся на обычном поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья-1

Наши зарубежные коллеги аж забили тревогу о состоянии здоровья белорусского лидера. Фейковую новость развеял сам глава государства. Общение с журналистами прошло на мажорной ноте. Как часто бывает на уборочной, Александр Лукашенко то серп или косу в свои руки возьмет (подробнее здесь), то инициативу пошутить.

Журналисты:
Рады, что слухи оказались сильно преувеличены.

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Александр Лукашенко прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья-4

# Здоровье # общество # Фотофакт

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