Александр Лукашенко прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья

Новости Беларуси. О том, что харизматичный политик – основной ньюсмейкер и в чужих информационных полях, стало понятно, когда Александр Лукашенко не появлялся на обычном поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши зарубежные коллеги аж забили тревогу о состоянии здоровья белорусского лидера. Фейковую новость развеял сам глава государства. Общение с журналистами прошло на мажорной ноте. Как часто бывает на уборочной, Александр Лукашенко то серп или косу в свои руки возьмет (подробнее здесь), то инициативу пошутить.

Журналисты:

Рады, что слухи оказались сильно преувеличены.

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