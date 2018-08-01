Новости экономики за 01.08.2018

Новости Беларуси. Минфин Беларуси готовится к выходу на российский рынок долгосрочных заимствований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площадке Московской биржи предполагается размещение государственных облигаций номинированных в российских рублях. Гомельская молочка впервые отправлена на Африканский континент

Организаторы эмиссии определены, с ними подписано соглашение об оказании и услуг. Параметры выпусков и сроки размещения будут согласованы позже. Выход на российский рынок капитала запланирован в рамках работы по диверсификации инвесторской базы и инструментов заимствования. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

Республиканский бюджет в 2018 году формируется с рекордным профицитом. В первом полугодии доходы превысили расходы на 2,7 миллиарда рублей. Это в два раза больше, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Основные источники пополнения бюджета традиционно неизменны: примерно половина поступлений составляет налог на добавленную стоимость, весомый вклад вносят доходы от внешнеэкономической деятельности, а также налог на прибыль и акцизы. ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ

С 1 августа в Беларуси повышаются трудовые пенсии. Соответствующий указ был подписан Президентом. Документ предусматривает перерасчет пенсий в связи с ростом средней заработной платы. Планируется, что выплаты увеличатся в среднем на 10%. В результате, средний размер пенсий в Беларуси составит 364 рубля 20 копеек. ЗНОЙНАЯ ЭКОНОМИКА