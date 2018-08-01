Александр Лукашенко: Развитие своего сельского хозяйства обходится дешевле Беларуси, чем импорт продовольствия

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с журналистами во время рабочей командировки в Минский район. В подтверждение Президент привел несколько фактов. Во-первых, один аграрий дает работу как минимум 7-8 людям, ведь зерно мало просто собрать, его необходимо переработать и выпустить продукт. Во-вторых, наша промышленность выпускает почти всю линейку сельскохозяйственной техники. Глава государства также затронул вопрос количества произведенной продукции. Александр Лукашенко уверен, в скором времени продовольствие будет востребовано в мире вдвойне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Один крестьянин дает работу 7-8 людям. Хлеб получили. На мельницу размололи, потом выпекаем, потом птица. Целый шлейф на этом человеке сидит. Если мы это прекратим, то эти восемь человек останутся без работы, полстраны будут ходить без работы. Это первое, а второе – мы уже убедились на практике, что это в целом нам дешевле обходится, чем покупать импортное молоко, мясо за пределами страны. Когда у тебя нет своего и тебе кто-то поставляет, он в любой момент тебя может взять за горло. И все – нет независимости, нет суверенитета и опять под плеткой, опять голодные и раздетые. Учтите, на этом висит огромный шлейф промышленности, начиная от плугов до комбайнов. Если кто-то смеется, что в Беларуси просто трактор, комбайн, пускай попробуют сделают.

«Надо поберечь людей»: Александр Лукашенко приказал обратить внимание на работу аграриев во время жары

Сегодня главе государства доложили о ходе уборки зерновых в стране и регионе. Александр Лукашенко требует от аграриев максимальных усилий. Погодный фактор значительно повлиял и на график, и на урожайность. Во многих странах, в том числе в Германии и Польше, урожай под угрозой, проблемы есть во Франции и Испании. Далеки от прогнозов по уборке зерновых и в России. В закромах здесь может оказаться на четверть меньше, чем в прошлом году. Ситуация в нашей стране не настолько критична, но собрано должно быть каждое зернышко. В жаркие дни аграриям приходится нелегко. Александр Лукашенко также обратил особое внимание на непростые условия работы механизаторов.