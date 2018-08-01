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Силиконовая долина Саксонии заинтересована в сотрудничестве с белорусским ПВТ

01 августа 2018 18:18
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Новости Беларуси. Сотрудничество с акцентом на инновации. Силиконовая долина Саксонии заинтересована в совместной работе с белорусским Парком высоких технологий,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Силиконовая долина Саксонии заинтересована в сотрудничестве с белорусским ПВТ-1

Такое мнение на встрече с Михаилом Мясниковичем высказал государственный министр юстиции Саксонии Себастиано Гемков. Он подчеркнул, что Беларусь известна в мире своими IT-разработками.

Силиконовая долина Саксонии заинтересована в сотрудничестве с белорусским ПВТ-4

В качестве реального проекта зарубежные партнеры предлагают совместный выпуск компьютерного оборудования. Производство могло бы разместиться в Саксонии, а вот программное обеспечение будет белорусское. За последние 25 лет эта федеративная земля Германии совершила впечатляющий экономический рывок, сегодня это один из самых современных немецких регионов.

Силиконовая долина Саксонии заинтересована в сотрудничестве с белорусским ПВТ-7

Во время встречи обсуждались и другие темы. Сотрудничество в сфере подготовки кадров, развитие межпарламентских, гуманитарных и экономических контактов. В частности речь шла о проведении III Белорусско-германского экономического форума.

# Парк высоких технологий в Минске # Экономика # Фотофакт

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