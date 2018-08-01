Силиконовая долина Саксонии заинтересована в сотрудничестве с белорусским ПВТ

Новости Беларуси. Сотрудничество с акцентом на инновации. Силиконовая долина Саксонии заинтересована в совместной работе с белорусским Парком высоких технологий,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мнение на встрече с Михаилом Мясниковичем высказал государственный министр юстиции Саксонии Себастиано Гемков. Он подчеркнул, что Беларусь известна в мире своими IT-разработками.

В качестве реального проекта зарубежные партнеры предлагают совместный выпуск компьютерного оборудования. Производство могло бы разместиться в Саксонии, а вот программное обеспечение будет белорусское. За последние 25 лет эта федеративная земля Германии совершила впечатляющий экономический рывок, сегодня это один из самых современных немецких регионов.