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Гомельская молочка впервые отправлена на Африканский континент

01 августа 2018 17:23
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Новости Беларуси. Предприятия Гомельской области увеличивают поставки на рынки Африканского континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомельская молочка впервые отправлена на Африканский континент-1

Первые партии молочной продукции отправлены в Судан. Заинтересованность в сотрудничестве выразило и государство Того. Вообще, в 2018 году рост экспорта товаров и услуг превышает 100%. Помимо динамично развивающегося африканского направления, предприятия области успешно расширяют рынки сбыта и налаживают взаимоотношения с Индонезией и другими странами Азии.

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# Государственная политика в сфере торговли # Экономика # Фотофакт

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