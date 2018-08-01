Гомельская молочка впервые отправлена на Африканский континент

Новости Беларуси. Предприятия Гомельской области увеличивают поставки на рынки Африканского континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые партии молочной продукции отправлены в Судан. Заинтересованность в сотрудничестве выразило и государство Того. Вообще, в 2018 году рост экспорта товаров и услуг превышает 100%. Помимо динамично развивающегося африканского направления, предприятия области успешно расширяют рынки сбыта и налаживают взаимоотношения с Индонезией и другими странами Азии.