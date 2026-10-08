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Новости по тегу #Южная Африка

Климатический кризис бьет по продовольственной безопасности Африки
08 октября 2026 08:18

Климатический кризис бьет по продовольственной безопасности Африки

Кейптаун становится лидером по темпам развития стартапов в Африке
21 сентября 2026 09:05

Кейптаун становится лидером по темпам развития стартапов в Африке

Крупнейший производитель алмазов в ЮАР приостановил работу рудника «Венетия»
17 августа 2026 09:00

Крупнейший производитель алмазов в ЮАР приостановил работу рудника «Венетия»

ЮАР запускает один из крупнейших ветропарков страны
05 августа 2026 07:39

ЮАР запускает один из крупнейших ветропарков страны

Снопков: не нужно страдать глобализмом, нужен конкретный результат
24 июля 2026 13:53

Снопков: не нужно страдать глобализмом, нужен конкретный результат

Лукашенко: прошу по всем инвестпроектам четко сказать, где реальные проблемы, а где – волокита
24 июля 2026 13:38

Лукашенко: прошу по всем инвестпроектам четко сказать, где реальные проблемы, а где – волокита

Лукашенко собрал совещание об ускорении работы по ключевым инвестпроектам за рубежом
24 июля 2026 10:55

Лукашенко собрал совещание об ускорении работы по ключевым инвестпроектам за рубежом

Африка стремится превратить животноводство в источник реального дохода
22 июля 2026 06:18

Африка стремится превратить животноводство в источник реального дохода

Рекордный торговый профицит зафиксирован в сельском хозяйстве ЮАР
01 июля 2026 07:20

Рекордный торговый профицит зафиксирован в сельском хозяйстве ЮАР

Экстремальные погодные условия все сильнее влияют на продовольственную безопасность в Африке
26 марта 2026 06:00

Экстремальные погодные условия все сильнее влияют на продовольственную безопасность в Африке

«Вы для нас очень многое сделали в Африке». Подробности встречи Лукашенко с председателем Сената Зимбабве
19 февраля 2026 16:33

«Вы для нас очень многое сделали в Африке». Подробности встречи Лукашенко с председателем Сената Зимбабве

Президент: мы проводили и будем проводить многовекторную политику
17 февраля 2026 17:38

Президент: мы проводили и будем проводить многовекторную политику