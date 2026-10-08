Новости по тегу #Южная Африка

В Кении жители все чаще вынуждены экономить на продуктах питания. В стране растут цены на основные товары, а эксперты предупреждают о новых рисках для сельского хозяйства.
По данным аналитиков, за 2025 год местная экосистема стартапов выросла на 39 % – быстрее, чем в любом другом из ведущих технологических городов Африки.
Рынок природных камней стремительно теряет позиции: мировой спад спроса и рост популярности искусственных алмазов заставили компанию остановить добычу на флагманском руднике.
Ветропарк включен в коммерческую эксплуатацию, это часть национальной стратегии по наращиванию чистой генерации без ущерба для энергетической безопасности и рабочих мест.
Для успешного освоения рынков, особенно стран дальней дуги, необходима кооперация, вынос финишного производства ближе к потребителям, создание на месте своих или совместных объектов логистики и производств.
Для успешного освоения дальних рынков простой торговли уже мало. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании об ускорении работы по ключевым инвестиционным проектам Беларуси с зарубежными странами.
Президент поручил правительству определить конкретные направления работы в Африке. Инструментарий для достижения этих целей имеется. Президент призвал не создавать надуманные бюрократические проблемы, которые мешают реализации инвестпроектов с зарубежными странами.
Раздробленная региональная торговля, отсутствие рыночной инфраструктуры и острая нехватка кредитов удерживают отрасль на уровне первичного производства.
Эксперты отмечают: рост обеспечен прежде всего снижением стоимости импорта, но для долгосрочного успеха стране важно сохранять темпы расширения рынков и укреплять экспортные позиции.
Меняющиеся климатические циклы нарушают привычные сезоны посадки и сбора урожая, ставя под угрозу традиционные культуры – от сорго и кукурузы до риса и проса.
Президент предложил реализовать трехстороннюю инициативу с участием Мозамбика по строительству морского порта, что может открыть дополнительные логистические возможности для региона и расширить экономическое присутствие Беларуси на африканском направлении.
Открывать новые страны сложнее, чем работать на раутах институтов развития. Но, учитывая экспортную ориентированность Родины, надо стараться.
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