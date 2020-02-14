Новости экономики за 14.02.2020

Новости Беларуси. Кредитный рейтинг белорусов будут рассчитывать по-новому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раньше учитывали данные как о действующих, так и о погашенных кредитах, займах, залогах, договорах поручительства, о просрочках платежей, возраст и место жительства.

Уже с 2020 года начнут учитывать информацию о займах в ломбардах и обязательствах по договорам лизинга. Также данные о картах рассрочки и овердрафтах будут учитываться на основании того, насколько человек использует кредитный лимит и как меняется остаток его фактической задолженности.

Узнать свою кредитную историю и рейтинговую оценку можно онлайн на сайте Кредитного регистра. Один раз в год это можно сделать бесплатно.

БЕЛОРУСЫ СМОГУТ ОТКРЫТЬ БАЗОВЫЙ РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ

Национальный банк Беларуси разработал проект указа Президента о внедрении базового расчетного счета для физических лиц. Они получат возможность пользоваться банковскими услугами бесплатно. Это зачисление зарплат, пенсий, снятие наличных без комиссий в инфраструктуре банка.