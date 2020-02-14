Новости экономики за 14.02.2020
Новости Беларуси. Кредитный рейтинг белорусов будут рассчитывать по-новому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раньше учитывали данные как о действующих, так и о погашенных кредитах, займах, залогах, договорах поручительства, о просрочках платежей, возраст и место жительства.
Теперь доступнее. В Беларуси снизились ставки по кредитам
Уже с 2020 года начнут учитывать информацию о займах в ломбардах и обязательствах по договорам лизинга. Также данные о картах рассрочки и овердрафтах будут учитываться на основании того, насколько человек использует кредитный лимит и как меняется остаток его фактической задолженности.
Узнать свою кредитную историю и рейтинговую оценку можно онлайн на сайте Кредитного регистра. Один раз в год это можно сделать бесплатно.
БЕЛОРУСЫ СМОГУТ ОТКРЫТЬ БАЗОВЫЙ РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ
Национальный банк Беларуси разработал проект указа Президента о внедрении базового расчетного счета для физических лиц. Они получат возможность пользоваться банковскими услугами бесплатно. Это зачисление зарплат, пенсий, снятие наличных без комиссий в инфраструктуре банка.
К базовому счету намерены выпускать банковскую карточку платежной системы «Белкарт». Решение о выпуске карточек именно этой системы принято для того, чтобы ограничить определенные платежные риски, которые могут возникнуть.
КОРОНАВИРУС НАРУШИЛ ПОСТАВКИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ
Вспышка заболевания приведет к сокращению продаж автомобилей в Китае и нарушению поставок машин по всему миру. Это мнение экспертов международного рейтингового агентства Fitch.
На Китай приходится 30% продаж по всему миру – страна является крупнейшим поставщиком новых машин. По прогнозу агентства, продажи в КНР начнут восстанавливаться в апреле и ускорятся во втором полугодии. Перебои с поставками продлятся до конца февраля или начала марта.
В Китае от коронавируса выздоровела самая пожилая пациентка
Fitch предупреждает, что в Европе сильнее всех пострадают немецкие автопроизводители: они получают чуть менее 30% прибыли от общего объема продаж в Китае.