Александр Лукашенко: Необходимо пересмотреть подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции

Новости Беларуси. Александр Лукашенко ориентирует новый завод по производству сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске на новый этап в развитии. Президент Беларуси с рабочей поездкой в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внимание главы государства в первую очередь приковано к местному ЦКК. Он входит в число проблемных инвестиционных проектов. Так же как и в Добруше, производство возводилось с привлечением китайских специалистов, здесь снова не обошлось без задержек. Предприятие должны были запустить еще в 2015, но в конце концов контракт с китайской компанией был расторгнут.

Как заявил Александр Лукашенко, необходимо пересмотреть некоторые подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции.

Президент, в частности, обратил внимание на работу в условиях свободных экономических зон, когда государство в течение долгого времени не получает в казну практически ничего в виде налогов. Александр Лукашенко о замысле строительства завода в Светлогорске: «Чтобы не продавать древесину за бесценок» Конечно, создаются дополнительные рабочие места, но этот вопрос, по словам Александра Лукашенко, стоит уже не так остро.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

От этого надо уходить. Я, как чувствовал, колебался долго – с этим подписанием. Ну хорошо, подоходный налог. Как в IT-парке. Ну а какой смысл? Мы отдаем туда сырье наше белорусское, и еще за бесценок. От прибыли мы ничего не получаем. Да еще и на 20 лет. К нам приходят люди, они хотят здесь открыть производство. А почему к нам идут? Сырье рядом, сырьем обеспечены. Да, рынок у них там есть, рынок этот будет увеличиваться: леса в мире нет, кроме России, Беларуси. Они нам ничего в бюджет не платят.

Он рад тому, что они 13 % подоходный налог от зарплаты заплатят и будет мизерную зарплату платить. Это же бизнесмены, если грубо говорить. Не забывай регулировать. Нам надо ориентироваться на что-то существенное. Если ты хочешь сюда прийти работать, пожалуйста, приходи и работай как работают все наши предприятия.

Сульфатная беленая целлюлоза на данный момент высоко востребована в мире. Она применяется в производстве обоев и упаковки. На сегодня Светлогорский ЦКК – единственный современный целлюлозный завод в СНГ. Этим и обусловлено серьезное внимание Президента к производству и отрасли в целом.