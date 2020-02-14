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Александр Лукашенко: Необходимо пересмотреть подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции

14 февраля 2020 10:49
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко ориентирует новый завод по производству сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске на новый этап в развитии. Президент Беларуси с рабочей поездкой в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание главы государства в первую очередь приковано к местному ЦКК. Он входит в число проблемных инвестиционных проектов. Так же как и в Добруше, производство возводилось с привлечением китайских специалистов, здесь снова не обошлось без задержек. Предприятие должны были запустить еще в 2015, но в конце концов контракт с китайской компанией был расторгнут.

Александр Лукашенко: Необходимо пересмотреть подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции-1

Как заявил Александр Лукашенко, необходимо пересмотреть некоторые подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции.

Александр Лукашенко: Необходимо пересмотреть подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции-4

Президент, в частности, обратил внимание на работу в условиях свободных экономических зон, когда государство в течение долгого времени не получает в казну практически ничего в виде налогов.

Александр Лукашенко о замысле строительства завода в Светлогорске: «Чтобы не продавать древесину за бесценок»

Конечно, создаются дополнительные рабочие места, но этот вопрос, по словам Александра Лукашенко, стоит уже не так остро.

Александр Лукашенко: Необходимо пересмотреть подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции-7

Александр Лукашенко: Необходимо пересмотреть подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции-9

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
От этого надо уходить. Я, как чувствовал, колебался долго – с этим подписанием. Ну хорошо, подоходный налог. Как в IT-парке. Ну а какой смысл? Мы отдаем туда сырье наше белорусское, и еще за бесценок. От прибыли мы ничего не получаем. Да еще и на 20 лет. К нам приходят люди, они хотят здесь открыть производство. А почему к нам идут? Сырье рядом, сырьем обеспечены. Да, рынок у них там есть, рынок этот будет увеличиваться: леса в мире нет, кроме России, Беларуси. Они нам ничего в бюджет не платят. 

Александр Лукашенко: Необходимо пересмотреть подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции-12

Он рад тому, что они 13 % подоходный налог от зарплаты заплатят и будет мизерную зарплату платить. Это же бизнесмены, если грубо говорить.

Не забывай регулировать. Нам надо ориентироваться на что-то существенное. Если ты хочешь сюда прийти работать, пожалуйста, приходи и работай как работают все наши предприятия.

Александр Лукашенко: Необходимо пересмотреть подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции-15

Сульфатная беленая целлюлоза на данный момент высоко востребована в мире. Она применяется в производстве обоев и упаковки. На сегодня Светлогорский ЦКК – единственный современный целлюлозный завод в СНГ. Этим и обусловлено серьезное внимание Президента к производству и отрасли в целом.  

Александр Лукашенко: Необходимо пересмотреть подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции-18

Сегодня глава государства посетит еще несколько предприятий в Светлогорске. Накануне с инспекцией на них побывали представители Администрации Президента, изучили ситуацию на местах. После чиновники подробно информировали Александра Лукашенко об итогах проверки. Таким образом, рабочие поездки главы государства приобретают новый формат.

Александр Лукашенко: Необходимо пересмотреть подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции-21

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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