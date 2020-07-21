Президент Беларуси: в Украине на 20% рухнуло сельское хозяйство. Ну подставьте плечо, они же платят за это

Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы на встрече затронули самые разные: экономику, политику, сельское хозяйство, медицину.
Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы на встрече затронули самые разные: экономику, политику, сельское хозяйство, медицину.
Весной Беларусь, несмотря на известные ограничения, вызванные пандемией коронавируса, свою экономику не закрывала и не останавливала. То же касается и сельского хозяйства: что посеешь, то и пожнешь. Беларусь с хорошим урожаем, а некоторые соседние регионы отмечают спад. Этим нужно было умело воспользоваться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы здесь живете, как я уже говорил, на курорте, это уникальный край. У вас самые тесные связи с нашими братскими республиками – Россией и Украиной. Надо этим пользоваться. Не буду говорить, как. Вы видите, что на Брянщине, Смоленщине и дальше (я уже говорил о России), тем более в Украине. Надо этим пользоваться – от продажи сельхозтехники до поставки продовольствия.
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Сегодня прочитал: в Украине на 20 % рухнуло сельское хозяйство. На 20 % из-за того, что изолировали людей и они практически вовремя не посеяли. И в этот хороший год у них очень сильное падение. Ну подставьте плечо, они же платят за это, продайте туда свою сельскохозяйственную продукцию, продукты питания. Они будут в цене. И потом, ООН прогнозирует: в ближайшее время до 800 миллионов – 1 миллиарда человек будут голодать. Значит, нельзя бросать сельское хозяйство. Продукты питания будут в цене. И все, что связано с сельским хозяйством.