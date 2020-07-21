Президент Беларуси: в Украине на 20% рухнуло сельское хозяйство. Ну подставьте плечо, они же платят за это

Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы на встрече затронули самые разные: экономику, политику, сельское хозяйство, медицину.

Весной Беларусь, несмотря на известные ограничения, вызванные пандемией коронавируса, свою экономику не закрывала и не останавливала. То же касается и сельского хозяйства: что посеешь, то и пожнешь. Беларусь с хорошим урожаем, а некоторые соседние регионы отмечают спад. Этим нужно было умело воспользоваться.