Новости экономики за 21.07.2020

Новости Беларуси. Как изменится ставка рефинансирования в нашей стране по прогнозам Евразийского банка развития? Кому правительство дало право самостоятельно отбирать коммерческие инвестпроекты для финансирования и как выиграть денежный приз с помощью мобильного приложения? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКЛАМНАЯ ИГРА «ЗЕЛЕНЫЕ КОНВЕРТЫ»

Удвоить баланс просто: продолжается рекламная игра «Зеленые конверты». 20 счастливчиков после каждого еженедельного розыгрыша уже получают свой выигрыш на электронный кошелек в приложении «Оплати» (это разработка резидента ПВТ компании LWO и «Белинвестбанка»). Для того, чтобы участвовать в игре, достаточно пополнить электронный кошелек не менее чем на 50 белорусских рублей и совершить хотя бы один платеж в неделю. Сумма выигрыша будет зависеть от остатка.