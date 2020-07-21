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Новости экономики за 21.07.2020

21 июля 2020 15:02
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Новости Беларуси. Как изменится ставка рефинансирования в нашей стране по прогнозам Евразийского банка развития? Кому правительство дало право самостоятельно отбирать коммерческие инвестпроекты для финансирования и как выиграть денежный приз с помощью мобильного приложения? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКЛАМНАЯ ИГРА «ЗЕЛЕНЫЕ КОНВЕРТЫ»

Удвоить баланс просто: продолжается рекламная игра «Зеленые конверты». 20 счастливчиков после каждого еженедельного розыгрыша уже получают свой выигрыш на электронный кошелек в приложении «Оплати» (это разработка резидента ПВТ компании LWO и «Белинвестбанка»). Для того, чтобы участвовать в игре, достаточно пополнить электронный кошелек не менее чем на 50 белорусских рублей и совершить хотя бы один платеж в неделю. Сумма выигрыша будет зависеть от остатка.

Новости экономики за 21.07.2020-1

Так, если в кошельке от 50 до 100 рублей, то вы получите 100 рублей в подарок. При балансе от 100 до 200  – приз 200 рублей. Если у вас на счете от 200 до 400 рублей, то выиграть можно 400. А при зачисленных более четырех сотен можно получить 600 рублей в подарок.

Каждый этап – ровно неделя. 20 счастливчиков: по пять победителей в каждой категории в зависимости от суммарного остатка на кошельках.

Новости экономики за 21.07.2020-4

Сервисом «Оплати» можно рассчитываться в магазинах, транспорте, кафе и совершать платежи ЕРИП без комиссий и переплат.

*На правах рекламы

Подробности в видеоматериале.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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