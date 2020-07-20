Александр Лукашенко: «Банковская система должна служить белорусскому народу»

Новости Беларуси. Новые лица в правлении Нацбанка. Кадровый понедельник стал еще и поводом к недолгому, но содержательному разговору о развитии этой сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди новых приоритетов – развитие инновационных инструментов: от бесконтактных платежей до биометрии. Как отметил Президент, банки должны стать локомотивом инноваций. Тему продолжит Евгений Пустовой. Евгений Пустовой, корреспондент:

Кадры, деньги, цифровизация. Кадровый понедельник стал еще поводом для недолгого, но содержательного разговора о развитии банковской системы страны. Мировая экономика, образно говоря, ушла на карантин. Пандемия. Но ссылаться на трудности – путь не для финансовой системы Беларуси. Александр Лукашенко озвучил правила еще в апреле: рабочие места сохранить, а помощь оказывать, во-первых, разумно, во-вторых, персонифицировано. Александр Лукашенко: «Если потеряем заводы, предприятия, коллективы, следующими будут банки»

Что конкретно ждут от регулятора, Президент разложил, что называется, по полочкам. Реструктуризация долгов, хотя бы на время – на этот шаг пошли даже самые сильные экономики мира (США и Китай). Небольшие проценты населению, длинные деньги – промышленным предприятиям. Правительству – обратить внимание на ценники в магазинах. Президент Беларуси: «Каждый банкир должен персонально отвечать, какие деньги он привлёк с внешних рынков и на каких лучших условиях» Для реального сектора экономики банки должны подставлять плечо, а не подножку. Деньги необходимо зарабатывать не на процентах внутри страны, а на привлечении более выгодных иностранных ресурсов. «Диверсификация кредитных денег» – это должно стать самым употребляемым словосочетанием в лексиконе банкиров. Президент: «Председатель правления и руководство банка несут персональную ответственность за то, что происходит в наших коммерческих банках»

Еще эффективнее вычислять грязные деньги теперь регулятору будет легче. У Павла Каллаура наконец-то появился заместитель. До этого вакантную должность заняла Илона Ледницкая. Сегодня же полномочия члена правления продлены для Елены Машниной, новые лица в правлении – Денис Горегляд и Дмитрий Мурин. Все кандидатуры были внимательно изучены и перепроверены Советом безопасности. Это люди, которым поручено мир цифр адаптировать к цифровой эре.

Евгений Пустовой:

Разработками нашего ПВТ пользуются законодатели банковских трендов в США и Швейцарии. А наш регулятор так и не стал локомотивом инноваций. Пока не стал. В общем, блокчейн и биометрия должны быть на службе у банков, а банки – служить белорусскому народу. А все сегодняшние решения будут отражены в новом Банковском кодексе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ответственный за обновление кодекса – помощник Президента Бельский. Он должен взять на контроль эту работу. И Банковский кодекс не должен быть сам по себе, а экономика Беларуси должна быть сама по себе – развиваться в том направлении, в котором ей «хочется». Банковский кодекс должен соответствовать жизни и развитию нашей экономики, жизни наших людей. Банковская система должна служить белорусскому народу. Какие задачи стоят перед обновлённым руководством Нацбанка?