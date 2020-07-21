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«Будем продолжать искать точки соприкосновения». Парламентарии Беларуси и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества

21 июля 2020 06:23
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Новости Беларуси. Углубление двустороннего диалога. Парламентарии Беларуси и ОАЭ делают упор на поиск новых путей активизации торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позиции коллеги сверили в режиме онлайн.

«Будем продолжать искать точки соприкосновения». Парламентарии Беларуси и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества-1

«Будем продолжать искать точки соприкосновения». Парламентарии Беларуси и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества-3

«Будем продолжать искать точки соприкосновения». Парламентарии Беларуси и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества-5

Группы дружбы в Национальном собрании Беларуси и Федеральном национальном совете ОАЭ созданы сравнительно недавно. Основная их цель – выработка перспективных направлений дальнейшего сотрудничества. Речь шла и о межпарламентском взаимодействии.

«Будем продолжать искать точки соприкосновения». Парламентарии Беларуси и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества-8

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы уверены, что деятельность рабочей группы Национального собрания по взаимодействию с парламентом ОАЭ позволит интенсифицировать взаимодействие по всем направлениям: как в политической, так и в торгово-экономической, инвестиционной сферах. Мы будем продолжать искать точки соприкосновения на международной арене, продолжать выступать единым фронтом там, где у нас совпадают интересы.

«Будем продолжать искать точки соприкосновения». Парламентарии Беларуси и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества-11

В 2019 году взаимный товарооборот Беларуси с ОАЭ вырос на 45 % и превысил 200 млн рублей. ОАЭ занимают 4-е место по объемам инвестиций в белорусскую экономику.

# Беларусь-ОАЭ # Экономика # Сергей Рачков # Фотофакт

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