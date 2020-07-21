«Будем продолжать искать точки соприкосновения». Парламентарии Беларуси и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества

Новости Беларуси. Углубление двустороннего диалога. Парламентарии Беларуси и ОАЭ делают упор на поиск новых путей активизации торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позиции коллеги сверили в режиме онлайн.

Группы дружбы в Национальном собрании Беларуси и Федеральном национальном совете ОАЭ созданы сравнительно недавно. Основная их цель – выработка перспективных направлений дальнейшего сотрудничества. Речь шла и о межпарламентском взаимодействии.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы уверены, что деятельность рабочей группы Национального собрания по взаимодействию с парламентом ОАЭ позволит интенсифицировать взаимодействие по всем направлениям: как в политической, так и в торгово-экономической, инвестиционной сферах. Мы будем продолжать искать точки соприкосновения на международной арене, продолжать выступать единым фронтом там, где у нас совпадают интересы.