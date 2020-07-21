Александр Лукашенко: после того посещения Припяти я никогда больше не слышал, что на Полесье люди хотят отсоединиться от Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вспомнил о том, как в 90-е годы на Полесье встречался с местными жителями и вместе с ними косил траву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я помню, когда приехал на берег Припяти, там вручную люди косили траву. Для меня, для деревенского человека, это не удивительно. Они мне сунули косу, говорят: «Коси». Думаю: ничего себе! Ну а что – Президент? Сейчас меня кто-то побаивается, кто-то уважает, а тогда это в диковинку было.

Начали косить. Потом один руководитель (может, бригадир) говорит: «Ну, хопіць, пойдзем пад дуб». Помню тот дуб. Сели мы под этот дуб, у меня с левого берега ваши продукты были – хлеб, самогон они привезли. Развязались языки у людей, я так левым ухом слушаю и смотрю на них.

Тем более, тогда вы же объявили образование некой Полесской республики с центром в Мозыре (постарше люди это помнят). Мне, конечно, было интересно, что это за Полесская республика. Хоть я был депутатом Верховного совета, слышал об этом, но не понимал.

Левым глазом наблюдаю за людьми, левым ухом подслушиваю, о чем они говорят. Этот бригадир (наверное) говорит: «Гэта наш».