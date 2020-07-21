Александр Лукашенко: «Надо на ступеньку выше подняться в будущей пятилетке, и для этого надо сделать максимум»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многое сделано у вас и в социальной сфере: 133 тысячи семей, в том числе 13 тысяч многодетных, улучшили жилищные условия, доходы выросли в 7 раз, реальная зарплата – в 9 раз, пенсии – в 10, благодаря этому в 6 раз снизился уровень малообеспеченности. У нас он очень низкий, даже в Гомельской области. Я не сравниваю вас с Минском. Это конкретные факты. Это еще невысокий уровень, это мы просто на какое-то плато вышли какого-то благосостояния и телепаемся на нем. Надо на ступеньку выше подняться в будущей пятилетке, и для этого надо сделать максимум.

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