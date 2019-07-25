Президент Беларуси с вертолёта проинспектировал ход уборочной

Новости Беларуси. После посещения Ветки глава государства ход уборочной осмотрел с воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президентский вертолёт пролетел над чернобыльскими районами, состояние дел было видно как на ладони. Далее маршрут главы государства пролегал по восточным районам страны, вплоть до Витебской области.