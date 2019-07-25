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Президент Беларуси с вертолёта проинспектировал ход уборочной

25 июля 2019 19:57
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Новости Беларуси. После посещения Ветки глава государства ход уборочной осмотрел с воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси с вертолёта проинспектировал ход уборочной-1

Президентский вертолёт пролетел над чернобыльскими районами, состояние дел было видно как на ладони. Далее маршрут главы государства пролегал по восточным районам страны, вплоть до Витебской области.

Президент Беларуси с вертолёта проинспектировал ход уборочной-3
Президент Беларуси с вертолёта проинспектировал ход уборочной-4

Президентская инспекция стала логичным продолжением состоявшегося селекторного совещания, сегодня у Александра Лукашенко была отличная возможность оценить лично ход уборочной сразу в трёх регионах страны.

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# Уборочная кампания # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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