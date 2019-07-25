Александр Лукашенко потребовал не забывать в глубинке о спорте
Новости Беларуси. В Ветке продолжается «революция». В райцентре перестроили, кажется, всё: от дорог до стадионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси поручил разработать стратегию развития «Гомсельмаша»
Новый здесь и бассейн. Поручение по строительству бассейнов в малых городах в своё время давал сам Александр Лукашенко – приверженец спорта и ЗОЖа.
Иван Лапицкий, директор Ветковской детско-юношеской спортивной школы:
Многие родители пришли с запросами, чтобы их дети научились плавать. В 2018 году мы открыли отделение плавания – 11 групп, 121 ребёнок 7-12 лет. С каждым днем, месяцем число посетителей бассейна растет. В данный момент мы уже перевалили за 4 тысячи в месяц.
Для 8-тысячной Ветки, согласитесь, существенно. В местной спортивной школе теперь плаванием занимается каждый третий воспитанник.
«Ноги тряслись, конечно». Как жители Ветки встречали Александра Лукашенко
Александр Лукашенко потребовал не забывать в глубинке о спорте высоких достижений. И это уже задача для чиновников профильного ведомства, испытание для которых – летняя Олимпиада в Токио.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Заниматься физкультурой – это хорошо, а для спорта ты тут хоть что-то получаешь? Мы хоть по одному зернышку отсюда что-то имеем? Покажи мне этих будущих великих спортсменов.
Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Мы сейчас увидим. Это отделение плавания – 121 человек. Тут видно, что до 2017 года было 203 всего в школе, а сейчас уже 337.
Александр Лукашенко:
И что ты на чемпионате мира по водным видам привезешь в этом году? Мне кажется, ты жестко стремишься даже не к нулю, а к минусу.
Президент потребовал взять под контроль падёж скота: «Если не можешь накормить телёнка – отдай тем, у кого есть корм»