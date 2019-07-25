Новости Беларуси. В Ветке продолжается «революция». В райцентре перестроили, кажется, всё: от дорог до стадионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси поручил разработать стратегию развития «Гомсельмаша» Новый здесь и бассейн. Поручение по строительству бассейнов в малых городах в своё время давал сам Александр Лукашенко – приверженец спорта и ЗОЖа.

Иван Лапицкий, директор Ветковской детско-юношеской спортивной школы:

Многие родители пришли с запросами, чтобы их дети научились плавать. В 2018 году мы открыли отделение плавания – 11 групп, 121 ребёнок 7-12 лет. С каждым днем, месяцем число посетителей бассейна растет. В данный момент мы уже перевалили за 4 тысячи в месяц.

Для 8-тысячной Ветки, согласитесь, существенно. В местной спортивной школе теперь плаванием занимается каждый третий воспитанник. «Ноги тряслись, конечно». Как жители Ветки встречали Александра Лукашенко Александр Лукашенко потребовал не забывать в глубинке о спорте высоких достижений. И это уже задача для чиновников профильного ведомства, испытание для которых – летняя Олимпиада в Токио.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Заниматься физкультурой – это хорошо, а для спорта ты тут хоть что-то получаешь? Мы хоть по одному зернышку отсюда что-то имеем? Покажи мне этих будущих великих спортсменов.

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Мы сейчас увидим. Это отделение плавания – 121 человек. Тут видно, что до 2017 года было 203 всего в школе, а сейчас уже 337.