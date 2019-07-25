Александр Лукашенко: «Многодетная семья должна жить в небольшом городе»

Новости Беларуси. С инспекцией в южном регионе Президент не просто так, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урожайность зерновых в области не показатель. Это обсуждали и на недавнем селекторном совещании. Восполнение кормовых запасов, нехватка топлива в АПК, внедрение новых технологий. Ключевые вопросы селекторного совещания у Президента А ещё – это возможность проконтролировать выполнение поручений на территории, больше других пострадавшей от ЧАЭС. Так, речь заходит о строительстве жилья для многодетных. Их в области – около 6 тысяч.