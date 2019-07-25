Александр Лукашенко: «Многодетная семья должна жить в небольшом городе»

Новости Беларуси. С инспекцией в южном регионе Президент не просто так, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С инспекцией в южном регионе Президент не просто так, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Урожайность зерновых в области не показатель. Это обсуждали и на недавнем селекторном совещании.
Восполнение кормовых запасов, нехватка топлива в АПК, внедрение новых технологий. Ключевые вопросы селекторного совещания у Президента
А ещё – это возможность проконтролировать выполнение поручений на территории, больше других пострадавшей от ЧАЭС. Так, речь заходит о строительстве жилья для многодетных. Их в области – около 6 тысяч.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Смотрите, чтоб многодетные семьи, которые фактически финансируются из бюджета государства, не стянулись в город. Многодетная семья должна жить в небольшом городе, а лучше в агрогородке. Это и нам, государству, нужно, и детям выгоднее будет.
Агрогородки уже в более-менее нормальном состоянии, почему там не жить? Это будет способствовать распределению рабочей силы. Все-таки это трое-пятеро детей, у некоторых даже больше. Поэтому, смотрите, чтобы это не получилось у нас.
Расставляют акценты и в вопросе сельскохозяйственного производства. Объемы не достигают уровня 2018 года. Проблемы связывают с падежом скота.
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