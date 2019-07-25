Новости экономики за 25.07.2019

Новости Беларуси. За 10 тысяч километров от Минска. Молочная продукция белорусского производства поездом прибыла в международный железнодорожный порт города Чэнду китайской провинции Сычуань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего 41 контейнер находился в пути 13 дней. Это первый поезд в этом году, прибывший в провинцию Сычуань в рамках экономического пояса Шелкового пути. Мошенники рассылают в белорусские компании письма с вирусами Поставка белорусской продукции – это результат реализации контракта о сотрудничестве между крупнейшей в Шанхае корпорацией и белорусским производителем мясо-молочной продукции. Компания намерена подписать с Министерством сельского хозяйства и продовольствия меморандум о поставке в Китай в 2020 году белорусских продуктов на 100 млн. долларов. GLOBAL INNOVATION INDEX – 2019

Беларусь поднялась сразу на 14 мест в Глобальном инновационном рейтинге. В этом году мы 37-е в Европе и 19-е среди стран с близким уровнем доходов. Рейтинг возглавляет Швейцария, за ней следуют Швеция, США, Нидерланды. В Беларуси сусликов будут спасать при помощи квадрокоптеров Глобальный инновационный индекс – это масштабное исследование 129 стран мира по уровню развития инноваций. Назначают стране индекс в том числе специалисты из Всемирной организации интеллектуальной собственности. В этом году учитывали 80 показателей, включая состояние образования и уровень развития инфраструктуры и бизнеса. ВЫРАСТУТ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ