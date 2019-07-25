Мошенники рассылают в белорусские компании письма с вирусами

Новости Беларуси. Со счетов белорусских компаний исчезают деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Через электронную почту мошенники рассылают письма якобы от партнеров с расчетами и счет-фактурами.
Новости Беларуси. Со счетов белорусских компаний исчезают деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Через электронную почту мошенники рассылают письма якобы от партнеров с расчетами и счет-фактурами.
В прикрепленном файле с расширением содержится вирус с вредоносным вложением. По фиктивному платёжному поручению хакеры получают деньги. С банковского счета одной компании похитили 14 тысяч рублей.
Больше новостей экономики за 25 июля здесь