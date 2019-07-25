Прямой эфир

Мошенники рассылают в белорусские компании письма с вирусами

25 июля 2019 16:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Со счетов белорусских компаний исчезают деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Через электронную почту мошенники рассылают письма якобы от партнеров с расчетами и счет-фактурами.

Мошенники рассылают в белорусские компании письма с вирусами-1

В прикрепленном файле с расширением содержится вирус с вредоносным вложением. По фиктивному платёжному поручению хакеры получают деньги. С банковского счета одной компании похитили 14 тысяч рублей.

Больше новостей экономики за 25 июля здесь

# Интернет-мошенничество # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 25.07.2019
25 июля 2019 16:43

Новости экономики за 25.07.2019

Александр Лукашенко про «Гомсельмаш»: В чём-то поможем, но это должно быть обосновано и разумно. Подарков не будет
25 июля 2019 14:17

Александр Лукашенко про «Гомсельмаш»: В чём-то поможем, но это должно быть обосновано и разумно. Подарков не будет

Президент потребовал взять под контроль падёж скота: «Если не можешь накормить телёнка – отдай тем, у кого есть корм»
25 июля 2019 11:20

Президент потребовал взять под контроль падёж скота: «Если не можешь накормить телёнка – отдай тем, у кого есть корм»