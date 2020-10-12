Президент Беларуси поручил подготовить изменения в Налоговый кодекс

Новости Беларуси. Налоговая система Беларуси должна быть простой и понятной для всех граждан.

Как сообщает БЕЛТА, об этом заявил 12 октября Президент Беларуси, заслушивая доклад по развитию национальной налоговой системы.

На доклад к главе государства пришли первый вице-премьер Николай Снопков, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко и министр финансов Юрий Селиверстов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с Президента несвойственные вопросы. Недавно я получил записку: предлагается 71 полномочие, если можно так сказать, перенести от Президента на все уровни власти. Но это отдельная тема разговора, это как подводка к основному вопросу. Абсолютно не вмешиваясь в работу правительства (не хотелось бы мне это делать), тем не менее я хотел бы с вами обсудить вопросы совершенствования нашей налоговой системы.

Президент отметил, что налоговая система – один из основных элементов экономической политики, она должна быть простой и понятной для всех граждан.

Александр Лукашенко:

Мы много в этом направлении сделали. Но, я помню, мы договаривались, что вы выдадите новую, более совершенную систему налогообложения, модернизируете нынешний Налоговый кодекс – там, где нужно, точечно, насколько это возможно. У нас относительно неплохой Налоговый кодекс, но ничего совершенного не бывает, но к этому совершенству надо постоянно двигаться.