Крупную партию сухой молочной продукции отправили в Китай. Поезд будет ехать две недели

Новости Беларуси. Очередной контейнерный поезд отправился из Беларуси в Китай. В составе груза – крупная партия сухой молочной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это лишь один из железнодорожных рейсов в рамках инициативы «Один пояс – Один путь». 41 контейнер на железнодорожные платформы погрузили за несколько минут. 7 000 километров состав проедет за две недели. В сравнении: через морские порты стран Балтии в четыре раза дольше.

Александр Скачковский, директор Минского филиала РУП «Белтаможсервис»: В нашей стране открыто восемь транспортно-логистических центров – нашим предприятием – класса «А», которые позволяют сегодня сконсолидировать все товарные потоки экспортные из нашей страны и отправить в сопредельные страны, в том числе в Китайскую Народную Республику. Более 8 000 контейнеров сопровождено нашим предприятием в этом году.

Это уже 16-й контейнерный поезд в Китай, который в 2020 году отправляет «Белтаможсервис». Груз сформирован из продукции Могилевского молочного холдинга – более 1 000 тонн. Этот объем компания производит в течение 20 дней, то есть можно наладить непрерывный поток белорусского молока в Поднебесную.

В Китае привыкли работать с большими объемами, тем более страна стала крупнейшим мировым импортером молока. А в 2019 году Беларусь вошла в топ поставщиков этого продукта.