Белорусская продукция переработки сахарной свёклы востребована на рынках Евросоюза

Новости Беларуси. Белорусские производители сахара готовы максимально использовать биржевую площадку при экспорте продукции переработки сахарной свеклы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Менее чем за месяц поставки данной продукции через БУТБ в страны ЕС уже превысили 1 миллион евро или более 3 миллионов рублей. Покупателями выступили компании из Латвии, Литвы, Нидерландов и Эстонии. Экономический эффект от применения биржевого механизма может исчисляться миллионами евро. Уже первые торговые сессии показали, что спрос на продукцию есть, а конкуренция среди покупателей способствует росту биржевых котировок.

Предприятия сахарной отрасли заинтересованы в увеличении доли экспорта продукции переработки через БУТБ вплоть до 100 %. Если биржа сможет привлечь на торги необходимое количество покупателей и обеспечит высокий уровень конкуренции, они готовы использовать биржевую площадку как основной канал сбыта.