Новости экономики за 09.10.2020

Новости Беларуси. Какой экономический эффект от применения биржевого механизма при экспорте продукции прогнозируют специалисты? Какие деловые инициативы реализуют Брянский регион и белорусский холдинг машиностроения? Как искусственный интеллект будет контролировать работу банков? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУССКИЙ ХОЛДИНГ ГОТОВ ПРОИЗВОДИТЬ СПЕЦТЕХНИКУ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Белорусский холдинг готов производить 20 видов спецмашин в Брянской области. Предварительная договоренность была достигнута в Минске в рамках VII Форума регионов Беларуси и России. «Амкодор» инициирует расширение строительных площадей под новое производство. Это позволит внедрять новые технологии, ввести автоматизацию и роботизацию.