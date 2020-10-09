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Новости экономики за 09.10.2020

09 октября 2020 15:30
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Новости Беларуси. Какой экономический эффект от применения биржевого механизма при экспорте продукции прогнозируют специалисты? Какие деловые инициативы реализуют Брянский регион и белорусский холдинг машиностроения? Как искусственный интеллект будет контролировать работу банков? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУССКИЙ ХОЛДИНГ ГОТОВ ПРОИЗВОДИТЬ СПЕЦТЕХНИКУ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Белорусский холдинг готов производить 20 видов спецмашин в Брянской области. Предварительная договоренность была достигнута в Минске в рамках VII Форума регионов Беларуси и России. «Амкодор» инициирует расширение строительных площадей под новое производство. Это позволит внедрять новые технологии, ввести автоматизацию и роботизацию.    

Новости экономики за 09.10.2020-1

11 лет назад именно Брянская область стала площадкой для создания совместного предприятия. Руководство региона окажет всестороннюю поддержку в строительстве нового завода.   

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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